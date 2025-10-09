Bhopal Metro : अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन, इस महीने तक चलने की उम्मीद

अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन (Photo Source- Patrika)
Bhopal Metro :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के AIIMS से सुभाष नगर के बीच मेट्रो की सवारी के लिए अगर अक्टूबर में उम्मीद लगाए हुए हैं तो अब आपको थोड़ा और धैर्य बनाकर रखना होगा। इस समय जो स्थितियां हैं, उसमें अक्टूबर में कमर्शियल रन होना संभव ही नहीं लग रहा है।अगर सबकुछ ठीक रही तो ये ट्रायल रन नवंबर 2025 तक ही संभव हो पाएगा।
हालांकि, मेट्रो में सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट के बाद मेट्रो रेल कारपोरेशन शासन पर ही अंतिम निर्णय की जिमेदारी देगा। यहीं से तय होगा कि, मेट्रो रेल का कमर्शियल रन कब करना है। मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन के लिए कमिश्रर मेट्रो रेल सेटी का निरीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे चरण का निरीक्षण इस सप्ताह शनिवार या रविवार को हो सकता है।
रविवार को निरीक्षण हुआ तो भी निरीक्षण का विशलेषण करने में समय लगेगा। ऐसे में कमर्शियल रन के लिए तय 15 अक्टूबर की समय सीमा निकलना तय है। मेट्रो रेल कारपोरेशन की ओर से इससे शासन को अवगत करवा दिया गया है। उमीद की जा रही है कि, दिवाली के बाद सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद मेट्रो का कमर्शियल रन होगा।
