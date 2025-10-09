Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Bhopal Metro : अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन, इस महीने तक चलने की उम्मीद

Bhopal Metro : मेट्रो स्टेशन के जरूरी निर्माण ही अभी पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे में प्रबल संभावना जताई जा रही है कि, अक्टूबर की निर्धारित 15 तारीख तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरु होना संभव नहीं है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 09, 2025

Bhopal Metro

अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन (Photo Source- Patrika)

Bhopal Metro :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के AIIMS से सुभाष नगर के बीच मेट्रो की सवारी के लिए अगर अक्टूबर में उम्मीद लगाए हुए हैं तो अब आपको थोड़ा और धैर्य बनाकर रखना होगा। इस समय जो स्थितियां हैं, उसमें अक्टूबर में कमर्शियल रन होना संभव ही नहीं लग रहा है।अगर सबकुछ ठीक रही तो ये ट्रायल रन नवंबर 2025 तक ही संभव हो पाएगा।

हालांकि, मेट्रो में सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट के बाद मेट्रो रेल कारपोरेशन शासन पर ही अंतिम निर्णय की जिमेदारी देगा। यहीं से तय होगा कि, मेट्रो रेल का कमर्शियल रन कब करना है। मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन के लिए कमिश्रर मेट्रो रेल सेटी का निरीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे चरण का निरीक्षण इस सप्ताह शनिवार या रविवार को हो सकता है।

15 अक्टूबर की समय सीमा रखी, लेकिन..

रविवार को निरीक्षण हुआ तो भी निरीक्षण का विशलेषण करने में समय लगेगा। ऐसे में कमर्शियल रन के लिए तय 15 अक्टूबर की समय सीमा निकलना तय है। मेट्रो रेल कारपोरेशन की ओर से इससे शासन को अवगत करवा दिया गया है। उमीद की जा रही है कि, दिवाली के बाद सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद मेट्रो का कमर्शियल रन होगा।

Published on:

09 Oct 2025 04:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal Metro : अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन, इस महीने तक चलने की उम्मीद

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

