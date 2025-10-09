Bhopal Metro : अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन, इस महीने तक चलने की उम्मीद

Bhopal Metro :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के AIIMS से सुभाष नगर के बीच मेट्रो की सवारी के लिए अगर अक्टूबर में उम्मीद लगाए हुए हैं तो अब आपको थोड़ा और धैर्य बनाकर रखना होगा। इस समय जो स्थितियां हैं, उसमें अक्टूबर में कमर्शियल रन होना संभव ही नहीं लग रहा है।अगर सबकुछ ठीक रही तो ये ट्रायल रन नवंबर 2025 तक ही संभव हो पाएगा।