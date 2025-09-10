भोपाल को जल्द मिलने वाली है मेट्रो की सौगात, लोकार्पण से पहले पसोपेश में अफसर, क्या होगा…?

अगस्त में इंदौर में महज 388 यात्री ही रोजाना सवार हुए, जबकि जुलाई में ये औसत 700 का था। सितंबर में ये संख्या और कम होने की संभावना है। इंदौर की तरह ही भोपाल की स्थिति है और यहां मेट्रो के लिए यात्री कहां से लाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हैरानी ये कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अफसर इस चिंता को जाहिर कर रहे हैं और न ही यात्रियों के मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने की कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। गौरतलब है कि इंदौर में मेट्रो ट्रेन की राइडरशीप शुरुआत में रोजाना 25 हजार थी।