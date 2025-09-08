पितृ तर्पण को गए दादा-पोती को लील गई नदी, अलग-अलग हादसों में तीन मासूमों की मौत

Bhopal News: राजधानी भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में नदी किनारे पितरों का तर्पण करने गए दादा-पोता और पोती नदी में बह गए। पानी में डूबने से दादा की मौत हो गई, पोती का अब तक पता नहीं चल पाया। पास ही नदी में नहा रहे बुजुर्ग ने पोते का हाथ पकड़ कर बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई।
ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों की तलाश शुरू की। साढ़े तीन घंटे की तलाश के बाद घटना स्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर बुजुर्ग का शव मिल गया। देर शाम तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है। शाम होने के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया।
सोमवार सुबह फिर से बच्ची की तलाश शुरू की गई है। बैरसिया पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के खजुरिया रामदास गांव में करने वाले बाबूलाल साहू (70), अपनी पोती पल्लवी साहू (13) और पोते राघवेंद्र के (7) के साथ गांव से करीब दो किलोमीटर दूर बहने वाली वाय नदी पर रविवार सुबह करीब 9 बजे घर से पितरों का तर्पण करने गए थे। इस दौरान नदी किनारे खड़े पोता-पोती नदी के तेज बहाव में बहने लगे। यह देख दोनों को बचाने बाबूलाल भी नदी में कूद पड़े। इस दौरान पास में ही नदी में नहा रहे बुजुर्ग ने पोते का हाथ पकड़ कर उसे बचा लिया।
पल्लवी के दादा गांव में खेती किसानी करते थे। पिता बैरसिया में दुकान चलाते हैं। वह चार भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी और कक्षा छठवीं में पढ़ाई कर रही थी। उससे छोटा भाई है, जो पहली कक्षा में है। बड़ी बहन भोपाल में रहकर नीट की तैयारी कर रही है। दूसरी नौंवी कक्षा की छात्रा है।
भोपाल. बैरसिया क्षेत्र के नलखेड़ा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने गए किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ प्रतिमा विसर्जन करने गया हुआ था। बैरसिया पुलिस ने बताया कि युवराज नाथ पिता प्रदीप (10) नलखेड़ा में रहता था। वह चार भाई बहनों में तीसरे नंबर का था और दूसरी कक्षा में पढ़ाई करता था।
शनिवार दोपहर गांव के बच्चों के साथ बराई तालाब में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने गया हुआ था। शाम करीब 4 बजे अचानक लापता हो गया। काफी देर तक दिखाई नहीं दिया तो उसकी तलाश शुरू हुई। रात करीब 8 बजे तालाब में उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया।
भोपाल. पिता के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर घर लौट रहे बेटे की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। पिता ट्रैक्टर चला रहे थे और बेटा बगल में बैठा हुआ था। इस दौरान नींद का झोंका आने से वह नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के पिछले टायर की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आशीष प्रजापति पिता कमल (13) ग्राम शेरपुरा में रहता था। वह कक्षा 7वीं का छात्र था। लौटते समय सुबह करीब 10 बजे घर से करीब आधा किलोमीटर पहले आ्बेडकर पार्क के सामने नींद का झोंका आने से उसका हाथ छूट गया और वह ट्रैक्टर के नीचे गिर गया। यह देख पिता ने ब्रेक मारा तब तक टै्रक्टर का पिछला पहिया उसके पेट पर चढ़ गया।