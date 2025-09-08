पितृ तर्पण को गए दादा-पोती को लील गई नदी, अलग-अलग हादसों में तीन मासूमों की मौत

भोपाल. पिता के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर घर लौट रहे बेटे की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। पिता ट्रैक्टर चला रहे थे और बेटा बगल में बैठा हुआ था। इस दौरान नींद का झोंका आने से वह नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के पिछले टायर की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आशीष प्रजापति पिता कमल (13) ग्राम शेरपुरा में रहता था। वह कक्षा 7वीं का छात्र था। लौटते समय सुबह करीब 10 बजे घर से करीब आधा किलोमीटर पहले आ्बेडकर पार्क के सामने नींद का झोंका आने से उसका हाथ छूट गया और वह ट्रैक्टर के नीचे गिर गया। यह देख पिता ने ब्रेक मारा तब तक टै्रक्टर का पिछला पहिया उसके पेट पर चढ़ गया।