इंदौर में चूहों की दौड़ पर झूठ बोलता रहा MY अस्पताल, पत्रिका ने खोली पोल

Indore News: एमपी के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में दो नवजात बच्चियों की मौत में अपनी लापरवाही छिपाने के लिए प्रबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले चूहों ने दो बच्चियों के हाथ-पैर कुतर दिए। फिर दो दिन में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद भी प्रबंधन ने झूठ ही कहा। कभी कहा-पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कभी कहा, सिर्फ एक अंगुली चूहे ने कुतरी। हद तब हो गई, जब अधीक्षक ने नवजात को लावारिस बता अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। तब सामने आए नवजात के पिता साफ किया कि प्रबंधन उन्हें बच्ची से मिलने नहीं दे रहा था। चूहों ने बच्ची की 4 अंगुलियां ही कुतर दीं। पत्रिका ने प्रबंधन के सभी झूठ उजागर किए।
झूठ-1: इंदौर के इस दिल दहला देने वाले मामले में अस्पताल प्रबंधन ने पहला झूठ बोला। बच्ची के माता-पिता नहीं मिल रहे : 2 सितंबर को एमवायएच प्रबंधन ने बच्ची की मौत पर कहा, वह लावारिस है। माता-पिता छोड़ गए। पोस्टमॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की।
- पत्रिका ने उसके माता-पिता के मिलने व एमवायएच आने की खबर सबसे पहले प्रकाशित कर अस्पताल का झूठ बेनकाब किया।
झूठ-2: एक अंगुली में चूहे ने काटा प्रबंधन ने कहा:3 दिन की नवजात गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। उसकी एक अंगुली चूहे ने कुतरी। परिजन अंतिम संस्कार करने गए तो नवजात की 4 अंगुलियां चूहे पूरी तरह खा चुके थे।
-पत्रिका ने फोटो के जरिए भंडाफोड़ किया।
झूठ-3: पीएम हो चुका है : एमवायएच अधीक्षक ने कहा, बच्ची का पीएम हो चुका है। मौत का कारण हार्ट का फेल है। चूहे के काटने से मौत नहीं हुई।
-पत्रिका ने खुलासा किया कि पीएम हुआ ही नहीं।