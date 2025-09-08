Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में चूहों की दौड़ पर झूठ बोलता रहा MY अस्पताल, पत्रिका ने खोली पोल

Indore News: एमवाय अस्पताल इंदौर में बड़ी लापरवाही छिपाने का मामला, प्रबंधन की चालाकी की पत्रिका ने खोली पोल, अस्पताल के सरकारी सिस्टम का हर झूठ किया उजागर...

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 08, 2025

Indore News
Indore News: फोटो: पत्रिका।

Indore News: एमपी के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में दो नवजात बच्चियों की मौत में अपनी लापरवाही छिपाने के लिए प्रबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले चूहों ने दो बच्चियों के हाथ-पैर कुतर दिए। फिर दो दिन में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद भी प्रबंधन ने झूठ ही कहा। कभी कहा-पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कभी कहा, सिर्फ एक अंगुली चूहे ने कुतरी। हद तब हो गई, जब अधीक्षक ने नवजात को लावारिस बता अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। तब सामने आए नवजात के पिता साफ किया कि प्रबंधन उन्हें बच्ची से मिलने नहीं दे रहा था। चूहों ने बच्ची की 4 अंगुलियां ही कुतर दीं। पत्रिका ने प्रबंधन के सभी झूठ उजागर किए।

ये भी पढ़ें

48 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा मानसून का तांडव, सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट
भोपाल
monsoon alert heavy rain mp weather showers warning

जिम्मेदारों के झूठ का पुलिंदा

झूठ-1: इंदौर के इस दिल दहला देने वाले मामले में अस्पताल प्रबंधन ने पहला झूठ बोला। बच्ची के माता-पिता नहीं मिल रहे : 2 सितंबर को एमवायएच प्रबंधन ने बच्ची की मौत पर कहा, वह लावारिस है। माता-पिता छोड़ गए। पोस्टमॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की।

- पत्रिका ने उसके माता-पिता के मिलने व एमवायएच आने की खबर सबसे पहले प्रकाशित कर अस्पताल का झूठ बेनकाब किया।

झूठ-2: एक अंगुली में चूहे ने काटा प्रबंधन ने कहा:3 दिन की नवजात गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। उसकी एक अंगुली चूहे ने कुतरी। परिजन अंतिम संस्कार करने गए तो नवजात की 4 अंगुलियां चूहे पूरी तरह खा चुके थे।

-पत्रिका ने फोटो के जरिए भंडाफोड़ किया।

झूठ-3: पीएम हो चुका है : एमवायएच अधीक्षक ने कहा, बच्ची का पीएम हो चुका है। मौत का कारण हार्ट का फेल है। चूहे के काटने से मौत नहीं हुई।

-पत्रिका ने खुलासा किया कि पीएम हुआ ही नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 08:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में चूहों की दौड़ पर झूठ बोलता रहा MY अस्पताल, पत्रिका ने खोली पोल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट