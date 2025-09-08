इंदौर में चूहों की दौड़ पर झूठ बोलता रहा MY अस्पताल, पत्रिका ने खोली पोल

Indore News: एमपी के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में दो नवजात बच्चियों की मौत में अपनी लापरवाही छिपाने के लिए प्रबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले चूहों ने दो बच्चियों के हाथ-पैर कुतर दिए। फिर दो दिन में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद भी प्रबंधन ने झूठ ही कहा। कभी कहा-पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कभी कहा, सिर्फ एक अंगुली चूहे ने कुतरी। हद तब हो गई, जब अधीक्षक ने नवजात को लावारिस बता अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। तब सामने आए नवजात के पिता साफ किया कि प्रबंधन उन्हें बच्ची से मिलने नहीं दे रहा था। चूहों ने बच्ची की 4 अंगुलियां ही कुतर दीं। पत्रिका ने प्रबंधन के सभी झूठ उजागर किए।