नौ शहरों को मिलाकर बनेगा दिल्ली जैसा महानगर, स्टेट केपिटल रीजन से बदलेगी एमपी की राजधानी

Bhopal SCR will be formed by combining nine cities मध्यप्रदेश में दिल्ली एनसीआर जैसे भोपाल एससीआर- स्टेट केपिटल रीजन का खाका खींचा जा रहा है।

भोपाल•Sep 22, 2024 / 04:17 pm• deepak deewan

Bhopal SCR will be formed by combining nine cities

Bhopal SCR will be formed by combining nine cities Bhopal Metropolitan City मध्यप्रदेश में दिल्ली एनसीआर जैसे भोपाल एससीआर- स्टेट केपिटल रीजन का खाका खींचा जा रहा है। एससीआर के आकार लेते ही मध्यप्रदेश की राजधानी की तस्वीर ही बदल आएगी। राजधानी भोपाल को दिल्ली जैसे महानगर में बदलने के लिए एससीआर की कवायद तेज हो गई है। भोपाल एससीआर में आसपास के नौ छोटे बड़े कस्बे और शहर शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने राजधानी भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के लिए 25 वर्षों का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।