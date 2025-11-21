कोटा में JEE की तैयारी कर रहा भोपाल का छात्र बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से गिरा, मौत

Bhopal JEE student death in Kota: राजस्थान के कोटा में रहकर Joint Entrance Examination (JEE) की तैयारी कर रहे मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के 18 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र बीते दो साल से मां के साथ कोटा में किराए के मकान में रह रहा था। शुक्रवार को वो बिल्डिंग की नौवीं मंजिल से नीचे गिर गया था जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है इसका अभी पता नहीं चल पाया है पुलिस जांच कर रही है।