कोटा में JEE की तैयारी कर रहा भोपाल का छात्र बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से गिरा, मौत

Bhopal JEE student death in Kota
Bhopal JEE student death in Kota: राजस्थान के कोटा में रहकर Joint Entrance Examination (JEE) की तैयारी कर रहे मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के 18 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र बीते दो साल से मां के साथ कोटा में किराए के मकान में रह रहा था। शुक्रवार को वो बिल्डिंग की नौवीं मंजिल से नीचे गिर गया था जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है इसका अभी पता नहीं चल पाया है पुलिस जांच कर रही है।
भोपाल का रहने वाला 18 साल का ईशान पालीवाल बीते दो साल से मां के साथ कोटा में रहकर JEE की तैयारी कर रहा था। ईशान के पिता भोपाल में इंजीनियर हैं, शुक्रवार दोपहर को कोटा में एक बहुमंजिला इमारत की नौवीं मंजिल से ईशान के गिरने के बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद भोपाल में रहने वाले ईशान के पिता को कोटा पुलिस ने सूचना दी जिसके बाद वो कोटा के लिए रवाना हो गए। शनिवार को ईशान का पोस्टमार्टम किया जाएगा
बेटे ईशान की मौत से मां तारा पालीवाल गहरे सदमे में हैं वो कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं। ईशान ने खुदकुशी की है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ है ? ये सभी सवाल अभी अनसुलझे हैं और पुलिस इस घटना की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे कि घटना से जुड़ा कोई सुराग मिल पाए।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग