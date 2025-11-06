1000km दूर दुल्हन बनकर प्रेमी के घर पहुंची युवती, बारात से पहले ऐसा हंगामा कि बुलानी पड़ी पुलिस

MP News: प्यार में धोखा खाई भोपाल की एक युवती ने एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर प्रेमी के घर श्रीगंगानगर के गांव गोविंदपुरा पहुंचकर हंगामा कर दिया। युवक की शादी 6 नवंबर को तय थी और घर में बारात की तैयारियां चल रही थीं। तभी मंगलवार की सुबह जब युवती तैयार होकर दुल्हन के रूप में उसके घर पहुंची। युवती को देख परिजन हैरान रह गए। बारात जाने से कुछ दिन पहले ही दुल्हन बनकर युवती को देख हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही युवती सात फेरे लेने के लिए अड़ी रहीं।