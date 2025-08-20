एमपी में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास हुआ कुछ ऐसा कि मच गया बवाल, CCTV में कैद हुई घटना

Minister Virendra Kumar - मध्यप्रदेश में एक केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास कुछ ऐसी घटना घटी कि बवाल मच गया। यह घटना CCTV में भी कैद हो गई। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार के बंगले के पास बैग में वोटर आईडी कार्ड मिले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री के निवास के पास वोटर आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। विपक्ष हमलावर हो गया हालांकि इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सांसद प्रतिनिधि ने इसे साजिश बताते हुए हकीकत का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के बंगले के पास रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी ने ये आईडी फेंकी जिसके उन्होंने CCTV के फुटेज भी उपलब्ध कराए।