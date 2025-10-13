Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल के बिट्टन मार्केट में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, प्रशासन ने तय किए ये नए स्थान

Firecracker Market In Bhopal : इस साल जिलेभर में कुल 932 पटाखा दुकानों को 50 किलोग्राम क्षमता वाले लाइसेंस देने की तैयारी है।

2 min read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 13, 2025

Firecracker Market In Bhopal

बिट्टन मार्केट में नहीं लगेगा पटाखा बाजार (Photo Source- Patrika)

Firecracker Market In Bhopal : इस बार की दिवाली को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाजार सजने लगे हैं। त्योहार पर आतिशबाजी को लेकर पटाखा बाजार भी लगने जा रहे हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर व्यवस्था कर ली है। इस साल जिलेभर में कुल 932 पटाखा दुकानों को 50 किलोग्राम क्षमता वाले लाइसेंस देने की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार, 15 अक्टूबर को नजूल एसडीएम कार्यालय में लॉटरी सिस्टम के जरिए लाइसेंस आवंटित करेगा, जिसके बाद 16 अक्टूबर से दुकानदार निर्धारित स्थानों पर दुकानें लगाएंगे।

इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली पर आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव को मद्देनजर रखते हुए फायर ब्रिगेड और निगम अमले को भी अलर्ट मोड पर रहते हुए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पटाखा बाजारों के स्थान को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पिछले 30 साल से लगता आ रहा बिट्टन मार्केट का पटाखा बाजार इस बार नहीं लगेगा। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इस बार यहां पटाखा बाजार लगने की अनुमति नहीं दी है। इसके बजाए बजारा के दायरे को बढ़ाते हुए शहर के 7 नए स्थानों पर पटाखा बाजार खोलने की व्यवस्था की गई है।

कम आवाज के पटाखों की बिक्री को बढ़ावा

प्रशासन की ओर से दी गई गाइडलाइन के अनुसार, इस बार ग्रीन और कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर जोर दिया गया है। सुतली बम समेत अन्य किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। बाजार में चकरी, अनार, फुलझड़ी और मल्टी शॉट केक जैसे कम ध्वनि वाले पटाखों को बेचने पर प्राथमिकता देने को कहा गया है।

थोक व्यापारियों को भी जारी होंगे लाइसेंस

खास बात ये है कि, शहर में पटाखा बेचने वाले फुटकर दुकानदारों की तरह 19 थोक व्यापारियों को भी 1500 किलोग्राम तक के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए शहर में 18 गोदाम बनाए गए हैं, जहां सीमित मात्रा में आतिशबाजी संग्रहित की जाएगी। प्रशासनिक गइडलाइन के अनुसार, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी।

Published on:

13 Oct 2025 09:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के बिट्टन मार्केट में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, प्रशासन ने तय किए ये नए स्थान

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

