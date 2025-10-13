भोपाल के बिट्टन मार्केट में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, प्रशासन ने तय किए ये नए स्थान

इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली पर आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव को मद्देनजर रखते हुए फायर ब्रिगेड और निगम अमले को भी अलर्ट मोड पर रहते हुए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पटाखा बाजारों के स्थान को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पिछले 30 साल से लगता आ रहा बिट्टन मार्केट का पटाखा बाजार इस बार नहीं लगेगा। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इस बार यहां पटाखा बाजार लगने की अनुमति नहीं दी है। इसके बजाए बजारा के दायरे को बढ़ाते हुए शहर के 7 नए स्थानों पर पटाखा बाजार खोलने की व्यवस्था की गई है।