पलक झपकते ही सेल्समैन से 2 लाख की लूट, CCTV न होता तो किसी को पता भी न चलता

Robbery Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क पर चल रहे शातिर बदमास ने लूट की हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। खास बात ये है कि, लूट की वारदात का खुलासा घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि, वारदात इतनी तेजी से अंजाम दिया गया कि, अगर ये कैमरे में कैद न हुई होती शायद ये पता चल पाना भी संभव नही थी कि आखिर बैग गायब कैसे हुआ।