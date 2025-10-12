पलक झपकते ही सेल्समैन से 2 लाख की लूट, CCTV न होता तो किसी को पता भी न चलता

राजधानी में 2 लाख की लूट (Photo Source- CCTV Screenshot)
Robbery Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क पर चल रहे शातिर बदमास ने लूट की हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। खास बात ये है कि, लूट की वारदात का खुलासा घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि, वारदात इतनी तेजी से अंजाम दिया गया कि, अगर ये कैमरे में कैद न हुई होती शायद ये पता चल पाना भी संभव नही थी कि आखिर बैग गायब कैसे हुआ।
इधर, घटना की जानकारी लगते ही शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरु करते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। संदिग्ध लुटेरे द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने की पुष्टि होते ही मामले को जांच में ले लिया है।
ये सनसनीखेज लूट की वारदात शाहपुरा थाना इलाके की है, जहां चलते रोड पर बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मेडिकल सेल्समैन से 2 लाख की लूट की वारदात हुई है।
सामने आए सीसीटीवी के अनुसार, फरियादी गाड़ी खड़ी कर पान की दुकान पर रुका था। इस दौरान पहले से पीछा कर रहे अज्ञात बदमाश ने मौका पाकर पीछे से बैग पर झपट्टा मारा और नजरों से ओझल हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा बदमाश मुंह पर मास्क लगाए हुआ था। बताया जा रहा है कि, बैग में वसूली के 2 लाख रुपए नकद रखे थे। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
