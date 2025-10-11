शिक्षा के मंदिर को बना दिया मयखाना, क्लास रूम में ग्रामीण और हेड मास्टर शराब के साथ दिखे

शिक्षा का मंदिर बना मयखाना (Photo Source- Patrika)
Morena News : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले एक गांव में स्थित शिक्षा के मंदिर को मयखाना बनाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद विभागीय अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो जिले के सबलगढ़ क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरा गांव का बताया जा रहा है, जिसके एक कक्ष में बैठकर तीन व्यक्ति बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके सामने शराब की बोतल के साथ साथ खाने का कुछ सामान और गिलास रखा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि, वीडियो में दिखने वाले तीनों व्यक्तियों में से एक स्कूल के प्रधानाध्यापक लखुआराम जाटव हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा के इस मंदिर में प्रधानाध्यापक के द्वारा ही ग्रामीणों के साथ शराब पीने और बीड़ी पीने पर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। वायरल वीडियो में दो ग्रामीण प्रधानाध्यापक से बात करते नजर आ रहे हैं, वहीं टेबल पर शराब का क्वाटर भी दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, शिक्षा विभाग के अधिकारी वीडियो की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।
