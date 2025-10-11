शिक्षा के मंदिर को बना दिया मयखाना, क्लास रूम में ग्रामीण और हेड मास्टर शराब के साथ दिखे

वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा के इस मंदिर में प्रधानाध्यापक के द्वारा ही ग्रामीणों के साथ शराब पीने और बीड़ी पीने पर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। वायरल वीडियो में दो ग्रामीण प्रधानाध्यापक से बात करते नजर आ रहे हैं, वहीं टेबल पर शराब का क्वाटर भी दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, शिक्षा विभाग के अधिकारी वीडियो की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।