10 घंटे में 23 डॉक्टर्स की टीम ने की सर्जरी, छाती और पेट से जुड़ी थीं जुड़वा बहनें, स्तुति को मिली नई जिंदगी

MP News: 02 जुलाई 2011… वह तारीख है जब बैतूल में जुड़वा बहनों का जन्म हुआ। स्तुति और आराधना। दोनों बहनों के दिल और लिवर आपस में जुड़े थे। कुदरती दिक्कतों के आगे डॉक्टरों ने हौसला नहीं छोड़ा। पाढर के छोटे अस्पताल में 20 जून 2012 को 23 डॉक्टरों, 11 नर्सों की टीम ने 10 घंटे जटिल सर्जरी कर स्तुति-आराधना को अलग किया। यह केस मेडिकल साइंस में जिंदगी की नजीर बना। एक बार फिर प्रदेश के लोगों में उम्मीद जगी है। गुरुवार को बैतूल जिला अस्पताल में सिर से जुड़ी बच्चियों के जन्म के बाद लोग जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं।