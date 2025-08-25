Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

देश में पहली बार एक साथ दिखेंगी, जल-थल और वायु सेना, नो फ्लाईंग जोन में रक्षा मंत्री संग मंथन

National Rann Samvad 2025 in MP: मध्यप्रदेश में भारत की जांबाज तीन सेनाओं का तीन दिवसीय संयुक्त सेमिनार 26 अगस्त से, राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में शामिल होने 27 को महू पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 25, 2025

Defence Minister Rajnath Singh in MP on 27 August 2025
देश में पहली बार एक साथ दिखेंगी भारतीय जल-थल और वायु सेना, युद्ध नीति और तकनीक पर तीन दिन चलेगा मंथन। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल(फोटो: सोशल मीडिया)

National Rann Samvad 2025 in MP: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश की तीनों सेनाओं द्वारा युद्ध पद्धति में नवाचार और रणनीतिक विमर्श को लेकर राष्ट्रीय स्तर का रण संवाद 2025 आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 26 और 27 अगस्त को महू के सैन्य संस्थान में होगा।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister in MP) 27 की शाम कोमध्यप्रदेश में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

26-28 अगस्त तक महू नो फ्लाईंग जोन

आयोजन के दौरान 26 से 28 अगस्त तक महू को नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। महू और आसपास के इलाके में कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकेंगे।

पहली बार तीनों सेनाओं का साझा मंच

देश में पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त सेमिनार (Three Armies of India Joint Seminar) हो रहा है। इसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस संवाद में युद्ध, युद्धनीति और युद्ध पर आधुनिक तकनीक के प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें सेनाओं के अफसर बल्कि रक्षा उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी विचार साझा करेंगे।

Published on:

25 Aug 2025 11:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / देश में पहली बार एक साथ दिखेंगी, जल-थल और वायु सेना, नो फ्लाईंग जोन में रक्षा मंत्री संग मंथन

