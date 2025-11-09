एमपी में कांग्रेस ने करोड़ोें कमाए- की वोट चोरी, बीजेपी का बड़ा आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (X)
MP BJP- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देशभर में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब एमपी बीजेपी ने उनपर वोट चोरी करने और करोड़ोें कमाने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस में प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर ये आरोप लगाए। सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में यूथ कांग्रेस में चुनाव के नाम पर लाखों युवाओं के पंजीयन कराए, उनसे शुल्क के रूप में करोड़ोें रुपए उगाहे लेकिन किसानों और गरीब परिवार के युवाओं को दरकिनार कर बड़े नेता के बेटे का अध्यक्ष बना दिया। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में रिजेक्शन और होल्ड करने के नाम पर लाखों वोट चोरी किए गए।
मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कान्फ्रेंस में इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा-
राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मतदाता सूची को लेकर कई बातें कह रहे हैं लेकिन अभी तक कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस ने आज तक चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से कोई शिकायत नहीं की है, कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं लगाई है। केवल मीडिया के सामने आकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश में युवक कांग्रेस चुनाव को लेकर खुद राहुल गांधी ने बहुत ढोल पीटे। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होने का दावा किया लेकिन हकीकत यह है कि इसके माध्यम से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। इंडियन यूथ कांग्रेस की ऑफिसियल वेबसाइट से ही मैंने आंकड़े लिए हैं। इसके अनुसार मध्यप्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव में 15 लाख युवाओं का पंजीयन किया गया था। इनसे 50 रुपए के हिसाब से शुल्क भी लिया गया। इस प्रकार करीब 7.5 करोड़ रुपए वसूले गए।
युवा कांग्रेस के करीब 4000 युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 7000 और अन्य पदों के लिए अलग अलग शुल्क था। इसमें भी कांग्रेस ने करीब 1 करोड़ की कमाई की। युवाओं और उनके अभिभावकों की जेब पर डाका डाला।
एमपी में यूथ कांग्रेस में 15 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया लेकिन जब चुनाव हुए तो उनमें से करीब 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए। 3 लाख होल्ड कर दिए। इस प्रकार करीब 8 लाख वोटों की चोरी राहुल गांधी ने की है। ये वोट कहां गए…, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई।
कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की मुहिम चलाने का प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन एक वरिष्ठ नेता के पुत्र को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वंशवाद के नाम पर किसान परिवार, गरीब परिवार के युवाओं को पद से वंचित रखा। कांग्रेस और राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा।
