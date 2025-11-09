एमपी में कांग्रेस ने करोड़ोें कमाए- की वोट चोरी, बीजेपी का बड़ा आरोप

MP BJP- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देशभर में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब एमपी बीजेपी ने उनपर वोट चोरी करने और करोड़ोें कमाने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस में प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर ये आरोप लगाए। सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में यूथ कांग्रेस में चुनाव के नाम पर लाखों युवाओं के पंजीयन कराए, उनसे शुल्क के रूप में करोड़ोें रुपए उगाहे लेकिन किसानों और गरीब परिवार के युवाओं को दरकिनार कर बड़े नेता के बेटे का अध्यक्ष बना दिया। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में रिजेक्शन और होल्ड करने के नाम पर लाखों वोट चोरी किए गए।