'हिंदू-मुस्लिम' कर दिग्विजय सिंह बीजेपी को दे रहे हैं माइलेज?

भोपाल/ मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों से हमेशा कांग्रेस को मुश्किल में डाल देते हैं। कांग्रेस की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं, जब वो किसी मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम से जोड़ देते हैं। ऐसे में इस बयान को कांग्रेस न तो विरोध कर पाती है और न ही समर्थन। एक बार फिर से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने आईएसआई के साथ मुस्लिम और गैरमुस्लिम का रिश्ता बताया है। उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर अटैकिंग मोड में है।

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ISI से चंदा ले रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक बात और बताऊं कि पाकिस्तान के ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम और गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। दिग्विजय सिंह का बयान जैसे ही सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने फिर से इसे हिंदू आतंकवाद के मुद्दे से जोड़ कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है।

शिवराज सिंह ने किया पलटवार

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह न्यूज में बने रहने के लिए देते हैं विवादित बयान। दिग्विजय सिंह और उनके नेता पाकिस्तान की भाषा में बात करते हैं। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान को यूएन में कोट भी किया है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को देशभक्ति की सबूत देने की जरूरत नहीं है। सबलोग जानते हैं।

Congress leader Digvijaya Singh had y'day in MP's Bhind said, "Bajrang Dal, Bharatiya Janata Party (BJP) are taking money from ISI (Inter-Services Intelligence). Attention should be paid to this. Non-Muslims are spying for Pak's ISI more than Muslims. This should be understood." https://t.co/Ekm7r3C11n