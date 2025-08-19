‘वोट चोरी’ के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, विधायक बोले- कांग्रेस उड़ा रही लोकतंत्र का मजाक

विधायक शर्मा ने कहा कि, जैसे कांग्रेस की सरकार पहले वोट चोरी से बनती थी। पहले की सरकार निर्वाचन आयोग को पंगु बनाए रखती थी। सच पूछो तो निर्वाचन आयोग का असली मतलब तो टी.एन. शेषन के बाद शुरू हुआ। इससे पहले तो भारत के नागरिक निर्वाचन आयोग को नहीं समझते थे। सरकार ही समझते थे कांग्रेस ने कलेक्टर से लेकर सबका दुरुपयोग किया। ये तो इंदिरा गांधी जी के आपातकाल ने देश को बता दिया कि, आपातकाल क्यों लगाया था। अगर चुनाव हार गई थीं तो माननीय न्यायालय को भी ठेंगा दिखा दिया था और इसलिए कांग्रेस अपनी बदतमीजियों को लोकतंत्र पर न थोपे।