भोपाल

‘वोट चोरी’ के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, विधायक बोले- कांग्रेस उड़ा रही लोकतंत्र का मजाक

BJP Counter Attack On Vote Chori : बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं ने ही वोट चोरी किए हैं। उनके ही नेताओं ने दो-दो (डबल-डबल) नाम लिखवाए हैं।

भोपाल

Aug 19, 2025

BJP Counter Attack On Vote Chori
'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा का पलटवार (Photo Source- Patrika)

BJP Counter Attack On Vote Chori : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भाजपा और चुनाव आयोग से साठ-गाठ कर वोट चोरी करने के आरोपों की आंच अब मध्य प्रदेश में भी सुलगने लगी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा साठगाठ कर राज्य में 8 से 9 फीसदी वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर अब भी प्रदेश भाजपा की ओर से भी पलटवार किया गया है।

राजधानी भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि, उनके नेताओं ने ही वोट चोरी किए हैं। उनके ही नेताओं ने दो-दो (डबल-डबल) नाम लिखवाए हैं। उनके नेताओं ने कई बार प्रयोग किए और इसलिए कांग्रेस जानबूझकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। वह संविधान को, न्यायपालिका को और निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाने में जुटी है।

कांग्रेस की सरकार पहले वोट चोरी से बनती थी

विधायक शर्मा ने कहा कि, जैसे कांग्रेस की सरकार पहले वोट चोरी से बनती थी। पहले की सरकार निर्वाचन आयोग को पंगु बनाए रखती थी। सच पूछो तो निर्वाचन आयोग का असली मतलब तो टी.एन. शेषन के बाद शुरू हुआ। इससे पहले तो भारत के नागरिक निर्वाचन आयोग को नहीं समझते थे। सरकार ही समझते थे कांग्रेस ने कलेक्टर से लेकर सबका दुरुपयोग किया। ये तो इंदिरा गांधी जी के आपातकाल ने देश को बता दिया कि, आपातकाल क्यों लगाया था। अगर चुनाव हार गई थीं तो माननीय न्यायालय को भी ठेंगा दिखा दिया था और इसलिए कांग्रेस अपनी बदतमीजियों को लोकतंत्र पर न थोपे।

अभी से माहौल बनाने में जुटे- शर्मा

चाहे उमंग सिंगार जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों या दूसरे नेता- हर ओर पराजय के भय के कारण अभी से परिणाम को ध्यान में रखते हुए माहौल बना रहे हैं, ताकि कांग्रेस के अंदर बगावत न हो और कांग्रेसी राहुल गांधी से इस्तीफा न मांगें। अपना इस्तीफा बचाने के लिए यह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पगला गई है, कांग्रेस को लगता है कि इसका जैसा अतीत रहा है वैसे ही वो दूसरों को समझती है।

19 Aug 2025 04:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, विधायक बोले- कांग्रेस उड़ा रही लोकतंत्र का मजाक

