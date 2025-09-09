भोपाल में गणेश विसर्जन चल समारोह पर पथराव, बिफराए विधायक, मंत्री

Bhopal News- एमपी की राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन चल समारोह में पथराव हुआ। सोमवार रात डीआईजी बंगला की ओर जा रहे जुलूस पर पत्थर फेंके गए। पथराव से गणेश प्रतिमाएं खंडित हो गईं। इससे लोग गुस्सा उठे और इसके विरोध में जोरदार नारेबाजी की। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। अब वारदात पर हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंकर मारेगा तो उसका जवाब बहुत खतरनाक दिया जाएगा। हनुमानजी का मुख खुलेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कोई कंकर भी मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक तरीके से किया जाएगा। यह बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। रामेश्वर शर्मा बोले- खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ करो, खूब आरती और हनुमान चालीसा गूंजें लेकिन अगर इसमें कोई बाधा डालेगा तो फिर हनुमानजी का मुख खुलेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा।
मंत्री विश्वास सारंग ने भी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एमपी में हर सनातन त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। शांति भंग करने की कोशिश करनेवालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि वह नजीर बनेगी। मंत्री सारंग ने बताया कि घटना की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपी कोई भी हो उसे बख्शेंगे नहीं।