Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में गणेश विसर्जन चल समारोह पर पथराव, बिफराए विधायक, मंत्री

Bhopal News- एमपी की राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन चल समारोह में पथराव हुआ। सोमवार रात डीआईजी बंगला की ओर जा रहे जुलूस पर पत्थर फेंके गए।

भोपाल

deepak deewan

Sep 09, 2025

BJP leaders furious over stone pelting on Ganesh procession in Bhopal
BJP leaders furious over stone pelting on Ganesh procession in Bhopal

Bhopal News- एमपी की राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन चल समारोह में पथराव हुआ। सोमवार रात डीआईजी बंगला की ओर जा रहे जुलूस पर पत्थर फेंके गए। पथराव से गणेश प्रतिमाएं खंडित हो गईं। इससे लोग गुस्सा उठे और इसके विरोध में जोरदार नारेबाजी की। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। अब वारदात पर हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंकर मारेगा तो उसका जवाब बहुत खतरनाक दिया जाएगा। हनुमानजी का मुख खुलेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है।

सोमवार रात गणेश विसर्जन चल समारोह पर पथराव किया गया। आरिफ नगर से डीआईजी बंगले की ओर जा रहे जुलूस पर पत्थर फेंके गए। घटना के बाद लोगों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई।

राजधानी में गणेश विसर्जन चल समारोह पर पथराव से लोगों पर जबर्दस्त नाराजगी है। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने घटना पर रोष जताते हुए तीखे बयान दिए हैं।

कोई कंकर भी मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक

बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कोई कंकर भी मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक तरीके से किया जाएगा। यह बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। रामेश्वर शर्मा बोले- खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ करो, खूब आरती और हनुमान चालीसा गूंजें लेकिन अगर इसमें कोई बाधा डालेगा तो फिर हनुमानजी का मुख खुलेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा।

मंत्री विश्वास सारंग ने भी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी

मंत्री विश्वास सारंग ने भी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एमपी में हर सनातन त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। शांति भंग करने की कोशिश करनेवालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि वह नजीर बनेगी। मंत्री सारंग ने बताया कि घटना की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपी कोई भी हो उसे बख्शेंगे नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 04:22 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में गणेश विसर्जन चल समारोह पर पथराव, बिफराए विधायक, मंत्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.