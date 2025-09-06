Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भाजपा विधायक के भतीजे का ‘शारिक मछली’ से कनेक्शन आया सामने, हुआ बड़ा खुलासा

MP News: राजधानी भोपाल में अवैध ड्रग्स और कब्जों के आरोपों में घिरे मछली परिवार के मामले में सिहावल (सीधी) से भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक अब चौतरफा घिरने लगे हैं। ड्रग माफिया कनेक्शन पर बढ़ते आरोपों के बीच विधायक विश्वामित्र पाठक ने जैनेंद्र पाठक को सगे भाई नहीं, बल्कि बहुत दूर के रिश्ते में लगने वाले भाई का बेटा बताया। पत्रिका ने जब पड़ताल की तो सच खुलासा हो गया।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

BJP MLA nephew connection with bhopal Sharik Machhli
BJP MLA nephew connection with bhopal Sharik Machhli (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: राजधानी भोपाल में अवैध ड्रग्स और कब्जों के आरोपों में घिरे मछली परिवार के मामले में सिहावल (सीधी) से भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक अब चौतरफा घिरने लगे हैं। विवाद तब खड़ा हुआ जब शारिक मछली को छोड़ने की पैरवी करने के लिए विधायक विश्वामित्र का भतीजा जैनेद्र पाठक मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही कुछ तस्वीरें को देखकर सदस्य कानूनगो ने पुष्टि की है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स ही उनसे मिलने आया था। प्रलोभन देने की कोशिश भी की थी। पूरे मामले को कानूनगो ने खुद सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया।

सगे भाई के बेटे को बताया दूर का रिश्तेदार

BJP विधायक विश्वामित्र के भतीजे जैनेंद्र का 'शारिक मछली' से कनेक्शन

ये भी पढ़ें

Big Update: राजा रघुवंशी हत्याकांड में SIT की जांच पूरी, आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट…
इंदौर
raja raghuvanshi murder case

ड्रग माफिया कनेक्शन पर बढ़ते आरोपों के बीच विधायक विश्वामित्र पाठक ने जैनेंद्र पाठक को सगे भाई नहीं, बल्कि बहुत दूर के रिश्ते में लगने वाले भाई का बेटा बताया। पत्रिका ने जब पड़ताल की तो विधायक पाठक की जमीन के कागजातों से स्पष्ट है कि विश्वामित्र और राजेंद्र पाठक दोनों सगे भाई हैं। जैनेंद्र पाठक राजेंद्र का बेटा है। पत्रिका के पास इनकी सोशल मीडिया में वायरल हुई वंशावली भी है। दोनों के पिता राम प्यारे हैं। बता दें विधायक विश्वामित्र ने अपने एक बयान में कहा है कि 10-15 वर्ष से इनका हमसे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। उन्होंने इसके लिए बकायदा सोशल मीडियापर एक बयान जारी किया है।

मैंने उस युवक को घर से भगा दिया

जो व्यक्ति मेरे पास आया था उसने अपना नाम जैनेंद्र पाठक बताया। उसने मछली परिवार की सिफारिश की। मैंने उस युवक को घर से भगा दिया और सूचना पुलिस को भी दी थी। -प्रियंक कानूनगो,सदस्य, मानवाधिकार आयोग

हमदर्दी क्यों: कांग्रेस

मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि भाजपा विधायक और उनके भतीजे भी जघन्य अपराधों में शामिल हैं। यदि नहीं हैं तो फिर मछली परिवार के लिए भाजपा नेताओं की हमदर्दी क्यों है? कई रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि भाजपा के कई नेता ‘मछली’ के साथ अवैध प्रॉपर्टी डील में जुड़े हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कवायद, होने वाला है बड़ा आयोजन
छतरपुर
Two day training camp of Samajwadi Party in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा विधायक के भतीजे का ‘शारिक मछली’ से कनेक्शन आया सामने, हुआ बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट