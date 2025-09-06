एमपी में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कवायद, होने वाला है बड़ा आयोजन

MP News: मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है। इसलिए एमपी में संगठन की जड़ों को मजबूत करने के लिए सपा दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर किया जा रहा है। इसमें प्रदेशभर से आए लगभग 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक, 19 और 20 सितंबर को छतरपुर जिले के खजुराहों में दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होगा।
बता दें कि, प्रदेश में संगठन की जड़ों को और मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को नए कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। वहीं शिविर में कई सांसद, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी व समाजवादी(Samajwadi Party) विचारक शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।