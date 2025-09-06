Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

एमपी में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कवायद, होने वाला है बड़ा आयोजन

MP News: मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है। एमपी में संगठन की जड़ों को मजबूत करने के लिए सपा दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है।

छतरपुर

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

Two day training camp of Samajwadi Party in MP
Samajwadi Party in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है। इसलिए एमपी में संगठन की जड़ों को मजबूत करने के लिए सपा दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर किया जा रहा है। इसमें प्रदेशभर से आए लगभग 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक, 19 और 20 सितंबर को छतरपुर जिले के खजुराहों में दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होगा।

संगठन को मजबूत करने की कवायद

बता दें कि, प्रदेश में संगठन की जड़ों को और मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को नए कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। वहीं शिविर में कई सांसद, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी व समाजवादी(Samajwadi Party) विचारक शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।

06 Sept 2025 12:26 pm

