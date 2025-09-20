Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बड़ी कवायद, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और अनेक मंत्री पहुंचे सीएम हाउस

BJP - मध्यप्रदेश में उस समय राजनैतिक अटकलें तेज हो गईं जब​ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेता और मंत्री सीएम हाउस पहुंचे।

भोपाल

deepak deewan

Sep 20, 2025

BJP state president and several ministers reached the CM House
BJP state president and several ministers reached the CM House

BJP - मध्यप्रदेश में उस समय राजनैतिक अटकलें तेज हो गईं जब​ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेता और मंत्री सीएम हाउस पहुंचे। यहां पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी मौजूद थे। सीएम मोहन यादव के साथ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित थे। सत्ता और संगठन में समुचित समन्वय के लिए यह बैठक आयोजित की गई जिसमें अनेेक मुद्दों पर व्यापक मंथन किया गया। सभी नेताओं ने खुलकर विचार रखे।

पार्टी विधायकों और अफसरों के बीच खींचतान पर भी बात

सीएम हाउस पर हुई इस बैठक में पार्टी विधायकों और अफसरों के बीच खींचतान पर भी बात हुई। ऐसे मामलों को हर हाल मेें की बात कही गई। बैठक में 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी की घटी हुई दरों के संबंध में आम लोगों को जागरूक बनाने पर सहमति बनी।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों में फैल रहा जानलेवा वायरस, हर तीसरे मरीज की जान को खतरा, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
Deadly Melioidosis Virus Spreading Among Farmers in MP

सत्ता और संगठन में कॉर्डिनेशन बनाए रखने के लिए यह बैठक रखी गई

बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहल पर सत्ता और संगठन में कॉर्डिनेशन बनाए रखने के लिए यह बैठक रखी गई थी। सीएम मोहन यादव, उनके मंत्रि मंडलीय सहयोगियों और संगठन नेताओं की ऐसी बैठकें अब लगातार होती रहेंगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन
भोपाल
Electricity consumers must apply by September 30th to avail the discount

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बड़ी कवायद, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और अनेक मंत्री पहुंचे सीएम हाउस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.