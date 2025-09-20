एमपी में बड़ी कवायद, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और अनेक मंत्री पहुंचे सीएम हाउस

BJP - मध्यप्रदेश में उस समय राजनैतिक अटकलें तेज हो गईं जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेता और मंत्री सीएम हाउस पहुंचे। यहां पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी मौजूद थे। सीएम मोहन यादव के साथ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित थे। सत्ता और संगठन में समुचित समन्वय के लिए यह बैठक आयोजित की गई जिसमें अनेेक मुद्दों पर व्यापक मंथन किया गया। सभी नेताओं ने खुलकर विचार रखे।
सीएम हाउस पर हुई इस बैठक में पार्टी विधायकों और अफसरों के बीच खींचतान पर भी बात हुई। ऐसे मामलों को हर हाल मेें की बात कही गई। बैठक में 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी की घटी हुई दरों के संबंध में आम लोगों को जागरूक बनाने पर सहमति बनी।
बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहल पर सत्ता और संगठन में कॉर्डिनेशन बनाए रखने के लिए यह बैठक रखी गई थी। सीएम मोहन यादव, उनके मंत्रि मंडलीय सहयोगियों और संगठन नेताओं की ऐसी बैठकें अब लगातार होती रहेंगी।