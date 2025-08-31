एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल

BL Santosh - मध्यप्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी और राज्य के निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष खासतौर पर भोपाल आए हैं। वे यहां दो दिनों तक रुकेंगे। बीएल संतोष भोपाल एयरपोर्ट से मध्यप्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निवास पर पहुंचे और पार्टी संगठन व निगम मंडलों में नियुक्तियों पर बातचीत की। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों के प्रशासनिक अधिकारियों से टकराव व विवादों पर भी चर्चा की।