भोपाल

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल

BL Santosh - मध्यप्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी और राज्य के निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज हो गई है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 31, 2025

BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP- image X

BL Santosh - मध्यप्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी और राज्य के निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष खासतौर पर भोपाल आए हैं। वे यहां दो दिनों तक रुकेंगे। बीएल संतोष भोपाल एयरपोर्ट से मध्यप्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निवास पर पहुंचे और पार्टी संगठन व निगम मंडलों में नियुक्तियों पर बातचीत की। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों के प्रशासनिक अधिकारियों से टकराव व विवादों पर भी चर्चा की।

बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रविवार को भोपाल आए। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से तीनों नेता हितानंद शर्मा के 74 बंगला स्थित निवास पर पहुंचे।

प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निवास पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यहां हेमंत खंडेलवाल, हितानंद और प्रदेश प्रभारी से पार्टी के नए संगठन पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि चारों नेता एक कमरे में सवा घंटे से ज्यादा तक विचार विमर्श करते रहे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की ताजपोशी तय, MPCA पर सामने आया बड़ा अपडेट
भोपाल
Jyotiraditya Scindia's son is sure to become MPCA President

बीएल संतोष सोमवार को भी भोपाल में ही रहेंगे

बीएल संतोष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह से निगम-मंडलों में संभावित नियुक्तियों पर भी बातचीत की। उन्होंने बीजेपी विधायकों, मंत्रियों के प्रशासनिक अफसरों से विवाद और टकराव पर भी चर्चा की।

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार को भी भोपाल में ही रहेंगे। वे सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। सोमवार को बीएल संतोष के संघ कार्यालय समिधा और बीजेपी प्रदेश ऑफिस जाकर पार्टी और संघ पदाधिकारियों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है।

एमपी में कई अधिकारियों को हटाया, आदेश नहीं मानने पर वेतन भी रोका
भोपाल
Salary of officers stopped in Bhopal Municipal Corporation for not following transfer orders

Updated on:

31 Aug 2025 08:03 pm

Published on:

31 Aug 2025 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल

