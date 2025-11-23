Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

SIR का ऐसा प्रेशर, एमपी में 4 बीएलओ की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

MP News: एक सप्ताह के दौरान अनेक बूथ लेवल अधिकारी हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं.....

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 23, 2025

MP News: मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी सर की डेडलाइन नजदीक आने का प्रेशर मतदाता और बूथ लेवल अधिकारी दोनों पर नजर आ रहा है। एक दिन पहले ही मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। जबकि काम के अधिक दबाव के कारण शनिवार को टीटी नगर में एक महिला बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर 2003 की लिस्ट में अपनों की तलाश कर रहे हैं, जबकि बीएलओ तनाव में जैसे-तैसे एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारियां अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं।

परेशान हो रहे बूथ लेवल अधिकारी

शहर के 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं में से 20 लाख 87 हजार 343 मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच गए हैं। हालांकि इन्हें भरकर जमा करने का प्रतिशत अब भी काफी कम है। जिले की विधानसभाओं में सिर्फ बैरसिया में ही 100 फीसदी फॉर्म बंटे हैं। औसत 98.19 फीसदी है। सर्वे का काम तकनीकी कारण के चलते शनिवार को पूरी तरह से प्रभावित रहा। वेबसाइट नहीं चलने की वजह से बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं की सूची ऑनलाइन नहीं कर पाए इसके अलावा वर्ष 2003 में रिश्तेदारों की तलाश करने वाले मतदाताओं को निराशा का सामना करना पड़ा।

बीएलओ की मौत

एक सप्ताह के दौरान अनेक बूथ लेवल अधिकारी हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। शनिवार को टीटी नगर में तैनात बूथ लेवल अधिकारी कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आ गया। एसडीएम अर्चना शर्मा रावत ने उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया। मंडीदीप में बूथ लेवल अधिकारी रमाकांत पांडे का निधन हो गया है जबकि नारायण सोनी लापता हैं। बताया जा रहा है कि अब तक चार बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।

नाम कटने से पहले मिलेगा मौका

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वह सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करें यदि किसी कारणवश किसी का नाम वर्ष 2003 की सूची से मैच नहीं होता है तो भी उन्हें अंतिम सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया जाएगा किसी भी मतदाता का नाम आनंद फानन विलोपित नहीं किया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद विधायक महापौर सहित सभी पार्षदों को फील्ड में उतार दिया है अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर सभी जनप्रतिनिधियों को मतदाताओं के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।

मृतक बीएलओ के परिजन बेहाल

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रमाकांत पांडेय (उम्र 60 वर्ष) की गुरुवार- शुक्रवार की दरमियानी रात हृदयाघात से मौत हो गई। उनके बेटे अमित पांडेय ने बताया कि पिता पिछले कई दिनों से भारी काम के दबाव और नींद की कमी से जूझ रहे थे। अमित पांडेय ने बताया कि टाइम लिमिट पूरा करने के इतने प्रेशर में वह सो नहीं पाते थे। परिजनों का आरोप है कि मानसिक तनाव के चलते रमाकांत पांडेय की तबीयत बिगड़ी और अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / SIR का ऐसा प्रेशर, एमपी में 4 बीएलओ की 'हार्ट अटैक' से मौत

