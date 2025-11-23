SIR का ऐसा प्रेशर, एमपी में 4 बीएलओ की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

MP News: मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी सर की डेडलाइन नजदीक आने का प्रेशर मतदाता और बूथ लेवल अधिकारी दोनों पर नजर आ रहा है। एक दिन पहले ही मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। जबकि काम के अधिक दबाव के कारण शनिवार को टीटी नगर में एक महिला बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर 2003 की लिस्ट में अपनों की तलाश कर रहे हैं, जबकि बीएलओ तनाव में जैसे-तैसे एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारियां अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं।