Live Show में गाना गाते-गाते स्टेज पर गिरे बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, मोहित चौहान सुरक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। ये भी बता दें कि, मोहित भोपाल एम्स के वार्षिक फेस्ट रेटिना 8.0 में परफार्म में अपना आखिरी गीत 'नादान परिंदे' कर रहे थे। आयोजकों के मुताबिक, इसके बाद लाइव कंसर्ट खत्म होने वाला था, लेकिन इसी बीच ये हादसा हो गया। हालांकि, उनके गिरते ही मंच पर मौजूद सुरक्षा टीम और डॉक्टरों ने मदद के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि, कुछ सेकंड के लिए आयोजन में हड़कंप मच गया। लोग चौंक गए। इस दौरान कुछ फैंस चिल्लाए भी। लेकिन, जितनी तेजी से घटना हुई, उतनी ही जल्द स्टाफ और डॉक्टर मदद करते हुए उन्हें उठा लिया। इसके बाद उन्होंने अपना गाना पूरा किया और कार्यक्रम पूरा हुआ।