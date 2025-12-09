9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भोपाल

Live Show में गाना गाते-गाते स्टेज पर गिरे बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान, वीडियो वायरल

Singer Mohit Chauhan Collapse On Stage : हादसा उस समय हुआ, जब बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान सुपरहिट सॉन्ग 'नादान परिंदे' का लाइव परफार्मेंस दे रहे थे। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 09, 2025

Singer Mohit Chauhan Collapse On Stage

लाइव कंसर्ट में मंच पर गिरे सिंगर मोहित चौहान (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Singer Mohit Chauhan Collapse On Stage :मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात आयोजित संगीत महोत्सव रेटिना में लाइव परफार्म कर रहे बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर मोहित चौहान गाना गाते-गाते अचानक अनियंत्रित होकर स्टेज पर गिर पड़े। उनका पैर स्टेज पर पड़े केबल वायर में उलझ गया, जिसके चलते वो नियंत्रण खो बैठे और एकाएक गिर गए। हालांकि, स्टेज पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और क्रू-मेंबर्स ने उन्हें तुरंत ही दौड़कर संभाला और चंद सेकंड के पाउज के बाद उन्होंने तुरंत अपने गाने को कंटिन्यु कर लिया। गनीमत रही कि, इस घटनाक्रम में उन्हें कोई चोट नहीं आई।

प्रशंसकों की भारी भीड़ के सामने अपनी मधुर आवाज का जलवा बिखेरते 59 वर्षीय सिंगर मोहित चौहान अचनाक अनियंत्रित होकर स्टेज पर गिर गए। हादसा उस समय हुआ, जब मोहित सुपरहिट सॉन्ग 'नादान परिंदे' के लाइव परफार्मेंस पर उनके फेंस झूम रहे थे। गाना गाते-गाते जैसे ही वे स्टेज लाइट की ओर बढ़े, उनका पैर लाइट फिटिंग के केबल में उलझा और एकाएक उनका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, मोहित चौहान सुरक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। ये भी बता दें कि, मोहित भोपाल एम्स के वार्षिक फेस्ट रेटिना 8.0 में परफार्म में अपना आखिरी गीत 'नादान परिंदे' कर रहे थे। आयोजकों के मुताबिक, इसके बाद लाइव कंसर्ट खत्म होने वाला था, लेकिन इसी बीच ये हादसा हो गया। हालांकि, उनके गिरते ही मंच पर मौजूद सुरक्षा टीम और डॉक्टरों ने मदद के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि, कुछ सेकंड के लिए आयोजन में हड़कंप मच गया। लोग चौंक गए। इस दौरान कुछ फैंस चिल्लाए भी। लेकिन, जितनी तेजी से घटना हुई, उतनी ही जल्द स्टाफ और डॉक्टर मदद करते हुए उन्हें उठा लिया। इसके बाद उन्होंने अपना गाना पूरा किया और कार्यक्रम पूरा हुआ।

Updated on:

09 Dec 2025 08:41 am

Published on:

09 Dec 2025 08:40 am

