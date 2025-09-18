एमपी की पूर्व सांसद की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

MP BJP- एमपी की एक पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ये नोटिस भेजा है। सन 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी सातों आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। NIA कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ में मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई।