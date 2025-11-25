Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव पर बड़ा फैसला, प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आएगा विधेयक

Cabinet Meeting- नगरीय निकाय अध्यक्षों को सीधे चुनेंगे वोटर्स, प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए विधानसभा में आएगा विधेयक, केबिनेट की मंजूरी

1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 25, 2025

Cabinet approves direct election of urban body presidents in MP

Cabinet approves direct election of urban body presidents in MP- image mp jansampark

Cabinet Meeting- एमपी में नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। नगर निकायों के पार्षदों की जगह खुद वोटर्स ही अपने अध्यक्ष चुनेंगे। प्रदेश के नगर निगमों में महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा ही कराया जा रहा है पर नगर निकायों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू है। इसे बदलकर नगर निकायों के अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश मंत्रि-परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

प्रदेश में पिछली बार नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया था। इसके अंतर्गत वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुने गए थे। इधर महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया गया।

अध्यक्ष पद के लिए विधेयक लाने की दी मंजूरी

प्रदेश में नगर निगमों की तर्ज पर अब नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी सीधे मतदाताओं द्वारा अध्यक्ष चुने जाएंगे।
राज्य मंत्रि-परिषद द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को ​केबिनेट मीटिंग में प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

बता दें कि प्रदेश में सन 1999 से 2014 तक नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहे। सन 2022 में नगर निकाय चुनावों में यह व्यवस्था बदली गई और अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों द्वारा किया गया। अब नगरीय निकायों में अध्यक्ष चुनने के लिए दोबारा प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 04:16 pm

Published on:

25 Nov 2025 04:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव पर बड़ा फैसला, प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आएगा विधेयक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ladli Behna Yojana: 31वीं किस्त के साथ इन बहनों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए

Ladli Behna Yojana 31st Installment and 5000 per month know how to get
भोपाल

एमपी के बड़े नेता को किया नजरबंद, पुलिस ने घर को घेरा, भड़की कांग्रेस

Congress enraged over the detention of Secretary Rajkumar Singh
भोपाल

‘मेरे बेटे को कोई ‘ब्राह्मण’ बेटी दान ना दे दे…आरक्षण रहे’ बयान देने वाला IAS की हो गिरफ्तारी

(Photo Source - Social Media)
भोपाल

’20 सिगरेट’ के धुएं में आप ले रहे सांस, PCB की एडवाइजरी- ‘ अब मास्क लगाएं’

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
भोपाल

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.