अब डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, वकील बनना चाहते हैं युवा, 15 साल में बदली करियर प्रायोरिटी

Career As Law: सुरभि भावसार@ पत्रिका: एक दौर था जब युवा लॉ को कॅरियर रूप में पहली पसंद नहीं बनाते थे। वर्ष 2005 तक वे डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे। लॉ अंतिम विकल्प था। 15 साल में तस्वीर बदली और लॉ में कॅरियर बनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। सुखद यह कि महिलाओं की भागीदारी भी 38.3% है। हर साल लॉ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) में 70 हजार विद्यार्थी बैठते हैं। इस बार भी 5 वर्षीय एलएलबी की 4,092 व एलएलबी की 1,599 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया हुई।