एमपी पुलिस के हाथ हुए और लंबे, विदेश भागा अपराधी तो भी पकड़ा जाएगा, जानें क्या है नई व्यवस्था

MP Police: रुपेश मिश्रा@पत्रिका: मध्यप्रदेश में किसी भी तरह का अपराध कर विदेश भागने वाले शातिरों को अब जिला पुलिस सीधे इंटरनेशनल नोटिस जारी कर सकेगी। नोटिस जारी करने का अधिकार जिले में एसपी को होगा। इंटरपोल की तरह भारत पोल पोर्टल पर स्पेशल लॉग- इन आइडी बनाकर जिला पुलिस को दिया गया है। जरूरत पडऩे पर जिला पुलिस पोर्टल पर लॉग-इन कर जरूरत के अनुसार यलो या पर्पल नोटिस जारी करेगी। यह सीधे गृह मंत्रालय तक पहुंचेगी। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है। अब तक प्रदेशमें इसकी नोडल एजेंसी सीआइडी थी।