पहली बार डिप्टी रेंजर, वन रक्षक पर इनाम घोषित, टी-35 के शिकारियों को पकड़वाया तो मिलेंगे Rs. 25 हजार

तवा नदी के बैक वाटर में ग्राम बढ़ चापड़ा के पास शुक्रवार को मिले मृत बाघ की चौथे दिन पहचान हुई। वह एसटीआर का बाघ टी-35 था। 13 साल का टी-35 रावण के नाम से जाना जाता था। वह 6 फीट लंबा था। शिकारियों ने फंदा लगा शिकार किया, फिर पंजा काट ले गए थे। हद यह है कि घटना के 4 दिन बाद भी एसटीआर और टाइगर स्ट्राइक फोर्स के हाथ खाली हैं। सोमवार 25 अगस्त को फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने शिकारियों पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया।