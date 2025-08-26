Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

पहली बार डिप्टी रेंजर, वन रक्षक पर इनाम घोषित, टी-35 के शिकारियों को पकड़वाया तो मिलेंगे Rs. 25 हजार

Tiger hunting in MP: मध्य प्रदेश में पहली बार टाइगर के शिकार को लेकर डिप्टी रेंजर और वन रक्षक पर इनाम घोषित, नाम-पता बताने वाले को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए.. टी-35 रावण का शिकार करने वाले शिकारियों पर भी इनाम घोषित...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 26, 2025

tiger hunting in MP
tiger hunting in MP

Tiger hunting in MP: मध्यप्रदेश में बाघों की सुरक्षा और इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई के लिए वन विभाग ने नजीर बनाने की कोशिश की है। एक ओर बालाघाट में दो अगस्त को मिले बाघ के शव को गुपचुप जलाने पर फरार डिप्टी रेंजर टीकाराम हिनोते और वनरक्षक हिमांशु घोरमारे पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में बाघ टी-35 के शिकारियों पर भी 25 हजार रुपए इनाम की घोषणा की।

एमपी में ऐसा पहली बार

मध्यप्रदेशमें पहली बार बाघों के शिकार से जुड़े मामले में शामिल वनकर्मियों फरारी की सूचना देने वालों को इनाम का ऐलान किया गया। रेंजर और वन रक्षक पर मृत मिले बाघ का शव गुपचुप जलाने और अवशेष नदी में फेंकने के आरोप हैं। दोनों ने शव की लोकेशन बदल-बदल कर शिकार के साक्ष्य खत्म किए। मामले में वन विभाग ने 6 चौकीदारों को गिरफ्तार किया। दो वनकर्मियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की है।

ये भी पढ़ें

एमपी के महू में आज से दो दिन नो फ्लाइंग जोन, देश में पहली बार जल-थल-वायु सेना का रण-संवाद 2025
इंदौर
Rann Samwad 2025 in Mahow

एसटीआर में 4 दिन बाद हुई बाघ की पहचान

तवा नदी के बैक वाटर में ग्राम बढ़ चापड़ा के पास शुक्रवार को मिले मृत बाघ की चौथे दिन पहचान हुई। वह एसटीआर का बाघ टी-35 था। 13 साल का टी-35 रावण के नाम से जाना जाता था। वह 6 फीट लंबा था। शिकारियों ने फंदा लगा शिकार किया, फिर पंजा काट ले गए थे। हद यह है कि घटना के 4 दिन बाद भी एसटीआर और टाइगर स्ट्राइक फोर्स के हाथ खाली हैं। सोमवार 25 अगस्त को फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने शिकारियों पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया।

ये भी पढ़ें

लाड़ली बहना योजना डिजिटल ट्रैकिंग से बदल रही महिलाओं की जिंदगी, पढ़ें बैंक खाते से ई-बैंकिंग तक का सफर
Patrika Special News
Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 09:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पहली बार डिप्टी रेंजर, वन रक्षक पर इनाम घोषित, टी-35 के शिकारियों को पकड़वाया तो मिलेंगे Rs. 25 हजार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.