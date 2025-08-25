लाड़ली बहना योजना डिजिटल ट्रैकिंग से बदल रही महिलाओं की जिंदगी, पढ़ें बैंक खाते से ई-बैंकिंग तक का सफर

सीहोर की लक्ष्मी प्रजापति कहती हैं…'पहले पैसा कब आया? आया भी या नहीं? एमपी ऑनलाइन में या आंगनबाड़ी से हमारी भाभी और हमने फॉर्म भरे थे वहां जाकर पता लगाना पड़ता था। लेकिन अब मोबाइल पर ही मैसेज आ जाता है। अगर पैसे नहीं आते तो हम ऑनलाइन ही चैक करते हैं। सब तुरंत पता चल जाता है। देवरानी और जेठानी दोनों का कहना है कि असल में डिजिटल क्रांति तो हम ही ला रहे हैं, अब स्मार्ट फोन और लाडली बहना योजना खाते के ऑनलाइन होने से हम भी स्मार्ट हो गए हैं।