राजधानी में कल बंद रहेंगी चिकन-मटन दुकानें, आदेश नहीं माना तो 10 हजार जुर्माने के साथ दुकान सील

Chicken-Mutton Shops :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर मंगलवार को चिकन और मटन की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकानदार द्वारा दुकान खोली गई तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, संबंधित दुकान को सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। भोपाल नगर निगम ने चिकन-मटन दुकान संचालकों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।
भोपाल नगर निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 9 सितंबर को पर्युषण पर्व है, जिसके चलते शहरभर की चिकन और मटन की दुकानें बंद रखने को कहा गया है। आदेश में सख्त एक्शन की बात करते हुए कहा गया है कि, अगर कोई दुकान खुली पाई गई तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, नगर निगम शॉप को सील करने की कार्रवाई तक की जा सकती है।
यही नहीं, राजधानी में आगामी कई विशेष दिनों में चिकन-मटन की दुकानें बंद रखनी होगी। इनमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 7 अक्टूबर महर्षि जयंती और भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस पर भी मीट दुकानें बंद रखना होगा। इन तारीखों पर भी चिकन-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा नवरात्रि पर्व को लेकर भी दुकान संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।