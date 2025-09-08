राजधानी में कल बंद रहेंगी चिकन-मटन दुकानें, आदेश नहीं माना तो 10 हजार जुर्माने के साथ दुकान सील

Chicken-Mutton Shops :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर मंगलवार को चिकन और मटन की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकानदार द्वारा दुकान खोली गई तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, संबंधित दुकान को सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। भोपाल नगर निगम ने चिकन-मटन दुकान संचालकों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।