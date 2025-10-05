बच्चे हाथ देखकर बता देंगे ग्रह-नक्षत्र की चाल, एमपी में होगी वास्तुशास्त्र-ज्योतिष की पढ़ाई

MP News: आपके ग्रह और नक्षत्र क्या कह रहे है। कितना संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी। यह बच्चे हाथ की रेखाएं देखकर बता सकेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग वास्तु शास्त्र(Vastu Shastra) और ज्योतिष(Astrology) पढ़ाएगा। महर्षि पतंजलि संस्थान प्रदेश में इसकी शुरुआत करने जा रहा है। एक साल के लिए डिप्लोमा कोर्स होंगे। कक्षा नौवी से बारहवीं की संस्कृत के सिलेबस में यह पहले ही शामिल हो चुका है।