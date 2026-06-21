एमपी के दो परीक्षा केंद्र सबसे संवेदनशील, NEET के लिए सीआइएसएफ को भी लगाया

NEET 2026- नीट रिएग्जाम NEET के लिए मध्यप्रदेश में 283 केंद्र बनाए गए हैं। 1.18 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। चारों बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से दो जगहों को ज्यादा संवेदनशील मानते हुए परीक्षा केंद्रोें पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साइबर टीम अलर्ट हो चुकी है, प्रदेशभर में 44 साइबर कमांडो भी तैनात किए गए हैं। राज्य साइबर मुख्यालय की टेक्निकल सेल में अलग से टीम गठित की गई है।