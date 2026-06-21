बैंक से परीक्षा केंद्र तक फैली पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्स, भोपाल में चुुनाव की तरह सख्ती

NEET- देशभर की तरह री नीट के लिए भोपाल भी हाई अलर्ट पर है। यहां 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रविवार को भोपाल के इन केंद्रों पर 13774 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा NEET पर लगे कलंक को साफ करने चाक-चौबंद व्यवस्था की है। या यूं कहें बिल्कुल चुनाव की तरह परीक्षा के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवान तथा साइबर कमांडो सभी प्रश्न पत्र को बैंक लॉकर, फिर वहां से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और फिर परीक्षा को लीक प्रूफ कराने के लिए मुस्तैद हैं। कुल 400 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। जबर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी पिछले अनुभव की वजह से विद्यार्थियों की चिंता कम नहीं हुई है। परीक्षार्थियों ने कहा है कि नीट के लिए खूब तैयारी की है, परीक्षा सकुशल होनी चाहिए।