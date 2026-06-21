एमपी में सुपर संडे की धूम: योग से फिटनेस, संगीत से सुकून और फादर्स-डे पर पापा को दिल से धन्यवाद

भागदौड़, तनाव से भरी आधुनिक जीवनशैली में राजधानी भोपाल में कई साधक योग की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। योग अब सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए रोजमर्रा की दिनचर्या बन चुका है। शहर में कई संस्थाएं और परिवार ऐसे हैं, जो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बिना किसी शुल्क के सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रकृति की गोद में लोगों को योगासन के जरिए एक स्वस्थ्य जीवनशैली के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पारंपरिक से लेकर मॉर्डन योग की भी कई कक्षाएं शहर में चल रही हैं, जो युवाओं को भी प्रेरित कर रही हैं।