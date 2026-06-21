पहले कोख उजड़ी, फिर ‘ममता’ की भी थमीं सांसें, कीचड़ में दो किमी पैदल चली जबलपुर की गर्भवती

Jabalpur Health- एमपी में सुरक्षित प्रसव के लिए खासा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इन पर अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं पर जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल रहा। हाल ये है कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हर साल हजारों गर्भस्थ शिशुओं और गर्भवतियों की मौत हो रही है। प्रदेश की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के ऐसे ही दो उदाहरण सामने आए। मुरैना में अस्पताल के गेट पर एक ई-रिक्शा में प्रसव हुआ जबकि जबलपुर में तो एक गर्भवती की पहले कोख उजड़ी, फिर उनकी भी सांसे थम गईं। गर्भवती ममता को दर्द से कराहते हुए कीचड़ में दो किमी पैदल चलना पड़ा था।