45 मिनट में पहुंच जाएंगे ‘पचमढ़ी’, लेकिन ‘एयरपोर्ट’ पहुंचने में लगेंगे डेढ़ घंटे…!

MP News: भोपाल से मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों तक हवाई यात्रा आसान और तेज करने की योजनाएं बन रही हैं। हाल में सीएम ने हवाई मार्ग से पचमढ़ी महज 45 मिनट में पहुंचाने की योजना को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इसके पहले शहरवासियों को सड़क मार्ग से डेढ़ से दो घंटे की एयरपोर्ट तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये स्थिति तब है, जब समय सीमा घटाने के लिए बीते सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर चार बड़े ब्रिज बनाए जा चुके हैं लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।