Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

45 मिनट में पहुंच जाएंगे ‘पचमढ़ी’, लेकिन ‘एयरपोर्ट’ पहुंचने में लगेंगे डेढ़ घंटे…!

MP News: बीते सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर चार बड़े ब्रिज बनाए जा चुके हैं लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 04, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: भोपाल से मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों तक हवाई यात्रा आसान और तेज करने की योजनाएं बन रही हैं। हाल में सीएम ने हवाई मार्ग से पचमढ़ी महज 45 मिनट में पहुंचाने की योजना को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इसके पहले शहरवासियों को सड़क मार्ग से डेढ़ से दो घंटे की एयरपोर्ट तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये स्थिति तब है, जब समय सीमा घटाने के लिए बीते सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर चार बड़े ब्रिज बनाए जा चुके हैं लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

40 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज तैयार

-सिंगार चोली रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया। रेलवे फाटक पर बार- बार रुकने की दिक्कत को दूर करने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज तैयार किया। 774 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था, बावजूद इसके परेशानी बनी हुई है।

-कमलापार्क रोड पर जाम की स्थिति दूर करने 45 करोड़ रुपए से आर्च ब्रिज बनाया गया।

-लालघाटी और पुराने शहर के जीएडी चौराहा पर 60 करोड़ रुपए के ब्रिज तय किए गए, बावजूद इसके जाम से राहत नहीं मिली।

ये काम होते तो मिलती राहत

  • बीआरटीएस रोड को मिसरोद से बैरागढ़ सीहोर नाका तक तय किया, एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना नहीं बनाई
  • मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट को बाद में रखा गया, जिससे एयरपोर्ट की राह आसानी नहीं हुई।
  • लालघाटी का ब्रिज एक तरफ ही बनाया, इससे यहां करोड़ों खर्च करने के बावजूद जाम की स्थिति है।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाले रास्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगामी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे को चर्चा में रखा जाएगा।-कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन रोड हो प्राथमिक

एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्गों को प्राथमिक श्रेणी में लेकर यहां ट्रैफिक समेत रोड गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कम से कम एयरपोर्ट तक के लिए तो ध्यान हो। ऐसा होने पर 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्ट राजेश चौरसिया का कहना है कि दिल्ली में तो एयरपोर्ट पहुंचाने अलग से मेट्रो की लाइन है। यहां कम से कम अलग से इस तरह की सड़क तय कर दें, राहत मिल जाए।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 45 मिनट में पहुंच जाएंगे ‘पचमढ़ी’, लेकिन ‘एयरपोर्ट’ पहुंचने में लगेंगे डेढ़ घंटे…!

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 172 यात्रियों को काटनी पड़ी रात…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

SIR प्रक्रिया शुरू, मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा या नहीं…ऐसे होगा तय

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

DB Mall के एस्केलेटर में 3 साल की बच्ची का पैर फंसा, दर्द से तड़पती रही मासूम

DB Mall Bhopal Accident
भोपाल

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

CS Anurag Jain in supreme court
भोपाल

रेलवे स्टेशन पर हादसा, नशे में धुत ITBP आरक्षक ने कार से पांच को मारी टक्कर, मची अफरा-तफरी

Bhopal Car Accident
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.