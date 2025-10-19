Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

24 अक्टूबर तक मतदाता सूची पर कर सकते हैं दावा आपत्ति, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

Voter List : निकायों की मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे और आपत्ति लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 19, 2025

Voter List

नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी (Photo Source- Patrika)

Voter List :मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निकायों की मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे और आपत्ति लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं, 21 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

इस संबंध में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह का कहना है कि, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जा रहा है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले 13 नवंबर को किया जाना था, लेकिन अब इसे एक सप्ताह बढ़ाकर 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी

फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका है। प्रारूप वोटर लिस्ट के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिए जाने थे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

बारकोड स्कैन करते ही सीधे पुलिस से होंगे कनेक्ट, चंद सैकंड में पहुंचेगी आपकी बात
धार
Police Innovation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 24 अक्टूबर तक मतदाता सूची पर कर सकते हैं दावा आपत्ति, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, ‘हमारी लड़की हमारा कहना न माने तो उसकी टांगे..’

Sadhvi Pragya statement
भोपाल

उमा भारती का बड़ा ऐलान- 2029 में झांसी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव

uma bharti jhansi lok sabha election 2029
भोपाल

मां से अफेयर के शक में बेटे ने कर दी दोस्त की हत्या, तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर रची साजिश

mp news
भोपाल

48 घंटे बाद एक्टिव होगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’: 5 जिलों में बारिश का अनुमान, नवंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

mp weather
भोपाल

School education: शहरी स्कूलों के लिए खेल, पहले पोस्टिंग दी फिर सूची कर दी निरस्त, अब नए सिरे से काउंसलिंग

school education
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.