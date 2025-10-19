24 अक्टूबर तक मतदाता सूची पर कर सकते हैं दावा आपत्ति, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका है। प्रारूप वोटर लिस्ट के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिए जाने थे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं।