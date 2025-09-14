Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बनेगी 91 कंपनियों की बड़ी कॉटन इंडस्ट्री, एक से डेढ़ साल में शुरु हो जाएगा कपड़ों का उत्पादन

Cotton industry - मध्यप्रदेश में कपास और रेशम उत्पादक किसानों की तकदीर बदलने जा रही है। प्रदेश के धार में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जा रहा है जिससे किसानों को कपास की बेहतर कीमत मिलेगी।

भोपाल

deepak deewan

Sep 14, 2025

Clothes production will start in 1 year in the cotton industry of 91 companies in MP
Clothes production will start in 1 year in the cotton industry of 91 companies in MP

Cotton industry - मध्यप्रदेश में कपास और रेशम उत्पादक किसानों की तकदीर बदलने जा रही है। प्रदेश के धार में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जा रहा है जिससे किसानों को कपास की बेहतर कीमत मिलेगी। पीएम मित्रा पार्क में निवेश करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने रुचि व्यक्त की है। 90 से ज्यादा कंपनियों को जमीन आवंटित भी कर दी गई है। इससे पीएम मित्रा पार्क में बड़ी कॉटन इंडस्ट्री विकसित होगी। कपास से धागा बनाया जाएगा और फिर कपड़े तैयार किए जाएंगे। पार्क के शिलान्यास के साथ ही कंपनियां भी सक्रिय हो जाएंगी और एक से डेढ़ साल में कपड़ों का उत्पादन शुरु हो जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को देर रात मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। यहां उन्होंने बताया कि पीएम मित्रा पार्क बनने से मालवा क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित कपास की खपत लोकल लेवल पर ही हो जाएगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और रॉ-मैटेरियल सप्लाई की एक पूरी चैन तैयार होगी।

पीएम मित्रा पार्क प्रदेश की कॉटन इंडस्ट्री को पुनर्स्थापित करेगा। यहां कपास से धागा, धागे से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी आइटम्स सहित ऑल वेदर वियरिंग्स तैयार किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री पर रोक के फैसले से हड़कंप, मंत्री ने लगाई मुहर
टीकमगढ़
Minister justified the ban on the purchase and registration of land in Tikamgarh in MP

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क (पीएम मित्रा पार्क) में भूमिपूजन होने से पहले ही लैंड एलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटन के लिए 114 कंपनियों के आवेदन मिले थे। इन कंपनियों ने पार्क में निवेश करने की प्रबल रुचि व्यक्त कर लैंड अलॉटमेंट के लिए के लिए आवेदन किया। इनमें से 91 कंपनियों के आवेदन मंजूर कर इन्हें लैंड एलॉटमेंट कर दिया गया है।

एक से डेढ़ साल के अंदर उत्पादन होगा प्रारंभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क में लैंड अलॉटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न कंपनियों और निर्माण इकाइयों को कुल 1294.19 एकड़ भूमि आवंटित करने की अनुशंसा कर दी गई है। पार्क में अधोसंरचना विकास के लिए सभी जरूरी निर्माण कार्य जारी हैं। इन निर्माण कार्यों के साथ लैंड अलॉटमेंट पाने वाली कंपनियों द्वारा अपने कारखाने और निर्माण इकाइयां भी समानांतर रूप से निर्मित की जाएंगी। इससे आने वाले एक से डेढ़ साल के अंदर ही निवेशक कंपनियों की निर्माण इकाइयों में उत्पादन भी प्रारंभ हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 05:11 pm

Published on:

14 Sept 2025 04:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बनेगी 91 कंपनियों की बड़ी कॉटन इंडस्ट्री, एक से डेढ़ साल में शुरु हो जाएगा कपड़ों का उत्पादन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.