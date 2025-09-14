एमपी में बनेगी 91 कंपनियों की बड़ी कॉटन इंडस्ट्री, एक से डेढ़ साल में शुरु हो जाएगा कपड़ों का उत्पादन

Cotton industry - मध्यप्रदेश में कपास और रेशम उत्पादक किसानों की तकदीर बदलने जा रही है। प्रदेश के धार में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जा रहा है जिससे किसानों को कपास की बेहतर कीमत मिलेगी। पीएम मित्रा पार्क में निवेश करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने रुचि व्यक्त की है। 90 से ज्यादा कंपनियों को जमीन आवंटित भी कर दी गई है। इससे पीएम मित्रा पार्क में बड़ी कॉटन इंडस्ट्री विकसित होगी। कपास से धागा बनाया जाएगा और फिर कपड़े तैयार किए जाएंगे। पार्क के शिलान्यास के साथ ही कंपनियां भी सक्रिय हो जाएंगी और एक से डेढ़ साल में कपड़ों का उत्पादन शुरु हो जाएगा।