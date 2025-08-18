अब MP सरकार खरीदेगी गाय का दूध, पशुपालकों को मिलेगा 10 लाख तक का फायदा

MP News- मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है। अब गाय का दूध भी सरकार द्वारा खरीदा जाएगा और किसानों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य साल 2028 तक मध्य प्रदेश को 'मिल्क कैपिटल' (Milk Capital) बनाना है। अब तक प्रदेश में डेयरी के तहत भैंस का दूध खरीदा जा रहा था, लेकिन अब गाय का दूध भी इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि दूध की कीमतें ज्यादा तय की जाएंगी ताकि किसानों और पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके।