अब MP सरकार खरीदेगी गाय का दूध, पशुपालकों को मिलेगा 10 लाख तक का फायदा

MP News- मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है। अब गाय का दूध भी सरकार द्वारा खरीदा जाएगा और किसानों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य साल 2028 तक मध्य प्रदेश को 'मिल्क कैपिटल' (Milk Capital) बनाना है। अब तक प्रदेश में डेयरी के तहत भैंस का दूध खरीदा जा रहा था, लेकिन अब गाय का दूध भी इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि दूध की कीमतें ज्यादा तय की जाएंगी ताकि किसानों और पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके।
इस घोषणा के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है। गाय खरीदने और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह अनुदान सीधा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें पशुपालन के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने का काम करेगा।
सीएम यादव (CM Mohan Yadav) ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश ने गौशाला यूनिट स्थापित की जाएगी। 25 गायों और 42 लाख रुपए तक की लागत से बनाने वाली इन यूनिट्स से पशुपालकों को न सिर्फ डेयरी से जुड़े उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे, बल्कि प्रदेश के डेयरी सेक्टर को भी नई दिशा मिलेगी।
रतलाम जिले के कुंडाल गांव में आयोजित कार्यक्रम के में सीएम ने कहा कि यह क्षेत्र पहले से ही दूध उत्पादन (Milk Production) में आगे माना जाता है। सरकार की योजना है कि जल्द ही पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाए। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलने के साथ-साथ सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
इस योजना के लागू होने से पशुपालकों और किसानों के साथ-साथ युवाओं को भी नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़ी भर्तियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार का नया मौका मिलेगा।