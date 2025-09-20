एमपी में बनेगा आदिवासी ‘देवलोक’, सीएम का बड़ा एलान

CM Mohan Yadav Announcement: प्रदेश में वन क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों के आराध्य पूजा स्थल अब उपेक्षित नहीं रहेंगे। सरकार इन्हें देवलोक वन के रूप में विकसित करेगी। अभी इन स्थलों पर पक्के निर्माण को लेकर वन विभाग के मैदानी अधिकारी मना करते हैं, जबकि आदिवासी समाज के लोग वर्षों से इनके संरक्षण और संवर्धन की मांग करता रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सीएम निवास पर वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल और वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े के साथ समीक्षा की। इसमें साफ कर दिया कि पूजा स्थलों को देवलोक के रूप में विकसित किया जाए।