नाम अफसर… काम गुंडों वाला, सीएम का बड़ा एक्शन, दो को हटाया, तीसरे पर कार्रवाई के निर्देश

MP News: प्रदेश में अफसरों पर कुर्सी का रुतबा सिर चढ़कर बोल रहा है। संविधान ने उन्हें जिस जनता के सेवा की जिम्मेदारी दी, वही अफसर जनता से गुंडे की तरह पेश आ रहे हैं। मुरैना जिले के सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद माहौर के लंबे समय से एक युवती को फोन पर परेशान करने का मामला सामने आया। एसडीएम ने युवती के चाचा को भी धमकाया। युवती की मां इतनी विवश हो गई कि उसे कलेक्टर से गुहार लगानी पड़ी। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसडीएम का तबादला किया, पर पावर की खुमारी में डूबे एसडीएम ने नई जगह जाने से पहले नियम तोड़ 6 पटवारियों के तबादले कर दिए।
शुक्रवार को मामला गरमाया तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्रवाई (CM Action) कर एसडीएम माहौर को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने कहा, जनसेवा में आचरण की मर्यादा से समझौता स्वीकार्य नहीं।
अफसरों की गुंडई की शृंखला में दूसरा मामला शिवपुरी जिले के करैरा के नायब तहसीलदार का है। खाद वितरण केंद्र में टोकन के लिए कतार में लगे किसान को नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने थप्पड़ जड़ दिया। तीसरी गुंडई मंडला के परिवहन चेक पोस्ट पर प्रभारी की है। सरकार ने नाका बंद कर चेक प्वॉइंट बनाए, लेकिन यहां भी लूट शुरू हो गई। सरकार ने मंडला परिवहन चेक पोस्ट प्रभारी पीएस भिलाला को हटा दिया।
महिला बोली-एसडीएम बेटी को करता है फोन महिला ने मंगलवार को कलेक्टर से एसडीएम अरविंद माहौर की शिकायत की। कहा- एसडीएम लंबे समय से मुझे व बेटी को तंग कर रहा है। कहीं से उसे बेटी का नंबर मिल गया, वह फोन करता है। फोन उठाना बंद किया एसडीएम ने देवर को धमकाया। महिला ने कलेक्टर को वह रिकॉर्डिंग दी, जिसमें एसडीएम महिला के देवर को मां-बेटी के बारे में अश्लील शब्द कह धमका रहा है। महिला ने कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा।
महिला की शिकायत को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने गंभीरता से लिया और एसडीएम माहौर को मुरैना डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ कर दिया। महौर की जगह मेघा तिवारी को एसडीएम बनाने के आदेश जारी किए। इसके बाद भी माहौर ने रात में दफ्तर खोले और 6 पटवारियों के तबादले कर दिए। बाद में शुक्रवार को एसडीएम मेघा तिवारी ने 6 में से 4 पटवारियों को यथास्थिति पदस्थ करने के आदेश जारी किए।
करैरा (शिवपुरी). खाद वितरण केंद्र पर टोकन का इतजार कर रहे हाथरथ गांव के किसान महेंद्र राजपूत एक कतार से निकलकर दूसरी कतार में जाने की कोशिश की तो नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसका लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन, पुलिस ने लोगों के मोबाइल से वीडियो डिलीट करवा दिए। बाद में किसानों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विरोध किया। महेंद्र ने बताया, दूसरी कतार में भीड़ कम थी उसमें जा रहे थे। तभी नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मारा, कहा- उसी लाइन में खड़े रहो।
घटना के बादएमपी कांग्रेस की एंट्री हो गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान महेंद्र से फोन पर बात कर कहा, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले-कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे।
मंडला. वसूली का अड्डा बन चुके परिवहन नाकों को सरकार ने खत्म कर दिया। उसकी जगह परिवहन चेक ह्रश्ववॉइंट बनाए। लेकिन यहां भी अफसर-कर्मी वसूली कर रहे हैं। रायपुर-जबलपुर एनएच 30 पर जोगी मंडी घाट में मई में ट्रक चालक व चेक प्वॉइंट के कर्मियो के बीच हुए विवाद में शुक्रवार को चेक प्वॉइंट प्रभारी पीएस भिलाला को विभाग ने सस्पेंड कर दिया। भिलाला नाके बंद होने के बाद उड़नदस्ता बनाकर पांडूतला, मंगली और अन्य हाईवे पर वाहनों की जांच के नाम पर वसूली करता था। पहले प्रधान आरक्षक मनोज कुमार को सस्पेंड किया था।
सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर को महिला से अभद्रता व नियम विरुद्ध पटवारियों के तबादले की शिकायतों पर सस्पेंड किया है। कमिश्नर चंबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनसेवा में आचरण की मर्यादा से समझौता स्वीकार्य नहीं है।
-डॉ. मोहन यादव, सीएम, मध्यप्रदेश