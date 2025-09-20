नाम अफसर… काम गुंडों वाला, सीएम का बड़ा एक्शन, दो को हटाया, तीसरे पर कार्रवाई के निर्देश

MP News: प्रदेश में अफसरों पर कुर्सी का रुतबा सिर चढ़कर बोल रहा है। संविधान ने उन्हें जिस जनता के सेवा की जिम्मेदारी दी, वही अफसर जनता से गुंडे की तरह पेश आ रहे हैं। मुरैना जिले के सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद माहौर के लंबे समय से एक युवती को फोन पर परेशान करने का मामला सामने आया। एसडीएम ने युवती के चाचा को भी धमकाया। युवती की मां इतनी विवश हो गई कि उसे कलेक्टर से गुहार लगानी पड़ी। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसडीएम का तबादला किया, पर पावर की खुमारी में डूबे एसडीएम ने नई जगह जाने से पहले नियम तोड़ 6 पटवारियों के तबादले कर दिए।