इंदौर

30 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी, 19, 20, 21 तीन दिन रुक-रुककर बरसेगा मानसून

Weather Alert: मध्यप्रदेश में बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में झमाझम बारिश, तो कहीं उमस ने किया परेशान, 19, 20 और 21 सितंबर को रुक-रुक कर वर्षा के आसार

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 19, 2025

Weather Alert in 30 districts of MP IMD Alert for Rain
Weather Alert in 30 districts of MP IMD Alert for Rain: 30 जिलों में अगले 3 दिन के लिए बारिश का यलो अलर्ट (फोटो: सोशल मीडिया)

Weather Alert: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। उधर मौसम विभाग ने राज्य के करीब 30 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभाग के कई हिस्सों में बुधवार को दिनभर रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही। शाम को कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा तो किया, लेकिन दिन में फिर उमस बढ़ी और लोग परेशान हो गए।

राजधानी भोपाल में मौसम का हाल

भोपाल में सोमवार देर रात से बादल छाए रहे और मंगलवार सुबह हल्की बारिश हुई। दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन शाम को दोबारा तेज बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया। वहीं बुधवार को भी उमस और छुप-छुप कर निकलती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं गुरुवार को दिनभर उमस के बाद दोपहर में और रात में कई इलाकों में बादल जमकर बरस गए। जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली।

इंदौर और उज्जैन में झमाझम

इंदौर में मंगलवार को, बुधवार को और फिर गुरुवार को जोरदार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में पानी भर गया और ट्रैफिक धीमा हो गया। उज्जैन में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है।

ग्वालियर-चंबल से लेकर महाकौशल तक असर

मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर-चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं जबलपुर और नर्मदापुरम में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 3 दिन 19, 20 और 21 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होगी। मानसून की विदाई में अभी देरी है और इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। हालांकि, कुछ जिलों में अचानक तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं।

