30 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी, 19, 20, 21 तीन दिन रुक-रुककर बरसेगा मानसून

Weather Alert: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। उधर मौसम विभाग ने राज्य के करीब 30 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभाग के कई हिस्सों में बुधवार को दिनभर रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही। शाम को कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा तो किया, लेकिन दिन में फिर उमस बढ़ी और लोग परेशान हो गए।