GST कम होने के बाद भी महंगा पड़ेगा ये शौक, व्यापारियों ने पहले ही बढ़ा दीं कीमतें

जो रेट कम होंगे उसकी भरपाई बढ़े रेट से की जाएगी, ऐसे में जो लाभ ग्राहक को मिलना था, वह नहीं मिलेगा। कंपनियों ने प्रति 15 किलो टिन पर 600 से 800 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनियों ने जानबूझकर टैक्स घटने से पहले कीमतें बढ़ाई हैं, ताकि टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक न पहुंचे और वे खुद ही मुनाफा कमा सकें। कंपनियों का कहना है कि दूध की आवक कम होने से दाम बढ़े हैं, लेकिन यह तर्क गले नहीं उतरता। सवाल यह है कि क्या सरकार इस मुनाफाखोरी पर लगाम लगाएगी या यह फायदा भी कंपनियों की झोली में ही चला जाएगा।