एमपी में नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Narmada- नर्मदा को मध्यप्रदेश की जीवनरेखा के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के अमरकंटक से निकली यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। शास्त्रों में मगरमच्छ को पुण्य सलिला मां नर्मदा का वाहन बताया गया है। हालांकि प्रदेश की इस सर्वप्रमुख नदी में मगरमच्छों की संख्या बेहद कम है। अब राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में नर्मदा के जल में मगरमच्छ छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ को बसाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पिछले साल प्रदेश में चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े जा चुके हैं।