एमपी में नई नगरपालिका के लिए शुरु होगा परीक्षण, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Mohan Yadav- सीएम मोहन यादव बुधवार को निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे। यहां उन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि ओरछा में 239 करोड़ से अधिक लागत के कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहां दिव्य और भव्य श्रीराम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है। भगवान श्रीराम दिन ओरछा में बिताते हैं, केवल शयन के लिए अयोध्या जाते हैं। सीएम ने श्रीराम राजा लोक के निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने निवाड़ी को 'नगर पालिका परिषद' का दर्जा देने के लिए जल्द ही परीक्षण शुरु कराने की बड़ी घोषणा की।