आरएसएस नेता के शोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाने आगरा पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम मोहन यादव रविवार को यूपी पहुंचे। वे पहले आगरा एयरपोर्ट पर उतरे जहां उत्तरप्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। आगरा एयरपोर्ट से सीएम मोहन यादव ग्राम बाकंदा के लिए रवाना हुए। वे यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नेता ओमप्रकाश सिसोदिया के निवास पर पहुंचे और उनके पिता स्वर्गीय जनक सिंह सिसोदिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाया। सीएम मोहन यादव ने समाधि स्थल पहुंचकर स्वर्गीय जनक सिंह सिसोदिया की पुण्य स्मृति में पौधरोपण भी किया। बाद में वे वृंदावन पहुंचे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मध्यक्षेत्र के क्षेत्र सेवा प्रमुख ओम प्रकाश सिसोदिया के पिता जनक सिंह सिसोदिया के निधन पर आगरा के ग्राम बाकंदा पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने समाधि परिसर में पौध रोपण भी किया।
आगरा से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वृंदावन के लिए रवाना हुए। यहां हैलीपेड पर यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
सीएम मोहन यादव ने अपने यूपी दौरे के संबंध में अलग अलग कई ट्वीट भी किए। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट कर बताया कि रविवार को मध्यक्षेत्र के क्षेत्र सेवा प्रमुख ओम प्रकाश सिसोदिया के पिता जनक सिंह सिसोदिया के निधन पर आगरा के ग्राम बाकंदा पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा-
आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्यक्षेत्र के क्षेत्र सेवा प्रमुख श्री ओमप्रकाश सिसोदिया जी के जिला आगरा स्थित निवास पर पहुंचकर उनके पूज्य पिताजी स्व. जनक सिंह सिसोदिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पुण्य स्मृति में समाधि स्थल पहुंचकर पौधरोपण भी किया।
बाबा महाकाल दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परमधाम में स्थान दें, यही प्रार्थना है।
सीएम मोहन यादव ने आगरा एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए आए यूपी के दोनों दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक को आभार जताते हुए भी ट्वीट किया-
आज आगरा एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी का हार्दिक आभार!