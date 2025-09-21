आरएसएस नेता के शोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाने आगरा पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम मोहन यादव रविवार को यूपी पहुंचे। वे पहले आगरा एयरपोर्ट पर उतरे जहां उत्तरप्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। आगरा एयरपोर्ट से सीएम मोहन यादव ग्राम बाकंदा के लिए रवाना हुए। वे यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नेता ओमप्रकाश सिसोदिया के निवास पर पहुंचे और उनके पिता स्वर्गीय जनक सिंह सिसोदिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाया। सीएम मोहन यादव ने समाधि स्थल पहुंचकर स्वर्गीय जनक सिंह सिसोदिया की पुण्य स्मृति में पौधरोपण भी किया। बाद में वे वृंदावन पहुंचे।