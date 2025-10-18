किसान आभार सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम, मुंह से निकला कांग्रेसी नालायक… Watch Video

CM Mohan Yadav Attack on Congress: मध्य प्रदेश के हजारों किसान शनिवार को सीएम हाउस पहुंचे... मौका था किसान आभार सम्मेलन का। सीएम मोहन यादव ने मंच से ही किसान मोर्चा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और एमपी की भाजपा सरकार में किसानों के हित में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया। वहीं बिजली, पानी की व्यवस्था, सिंचाई रकबा, फसलों पर मिलने वाली एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर जमकर लताड़ा। यहां तक कि कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने उसे 'नालायक कांग्रेस' तक कह दिया। हालांकि बाद में बात संभालते हुए उन्होंने कहा कि क्या करें मुंह से निकल जाता है... कांग्रेस के कर्म ही ऐसे हैं।