Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

किसान आभार सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम, मुंह से निकला कांग्रेसी नालायक… Watch Video

MP News: किसान आभार सम्मेलन में कांग्रेस पर गरजे सीएम मोहन यादव, बोले मध्यप्रदेश 1956 में बना, तब से अपने शासनकाल में किसानों के हित में कुछ नहीं कर पाई, बोलते-बोलते ये क्या कह गए सीएम मोहन यादव...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

Cm mohan yadav in mp farmersAbhar sammelan cm house

Cm mohan yadav in mp farmersAbhar sammelan cm house

CM Mohan Yadav Attack on Congress: मध्य प्रदेश के हजारों किसान शनिवार को सीएम हाउस पहुंचे... मौका था किसान आभार सम्मेलन का। सीएम मोहन यादव ने मंच से ही किसान मोर्चा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और एमपी की भाजपा सरकार में किसानों के हित में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया। वहीं बिजली, पानी की व्यवस्था, सिंचाई रकबा, फसलों पर मिलने वाली एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर जमकर लताड़ा। यहां तक कि कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने उसे 'नालायक कांग्रेस' तक कह दिया। हालांकि बाद में बात संभालते हुए उन्होंने कहा कि क्या करें मुंह से निकल जाता है... कांग्रेस के कर्म ही ऐसे हैं।

लिया पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम

इस दौरान प्रदेशके मुखिया मोहन यादव ने भाजपा सरकार (BJP) में अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनेताओं का नाम लेकर किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान को याद करते हुए कहा कि ये प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के किसानों को तरक्की की ओर ले गए।

5 साल में 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा लाने का ऐलान

सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के लिए 55 साल में जो नहीं किया वो हमारी भाजपा सरकार ने किया। 20 साल में किसानों का रकबा बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर हो गया। वहीं अब 5 साल में इस सिंचाई रकबे को 100 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। ये किसानों के लिए भाजपा का संकल्प है।

अब हर जगह खुलेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सारी फसल खरीदेगी सरकार

टमाटर प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, अब हम हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, हर फसल सरकार खरीदेगी, किसी किसान को नुकसान नहीं होगा। प्रदेश भर में स्थापित किया जाएगा। सीहोर, ब्यावरा, शाजापुर के किसानों से भी बात करनी है।

ये भी पढ़ें

कटनी पेशाब कांड: पीड़ित ने खुद को कमरे में बंद किया, दावा ‘डराया-धमकाया जा रहा’, जीतू पटवारी जाएंगे मिलने
कटनी
Katni Scandal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 02:53 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / किसान आभार सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम, मुंह से निकला कांग्रेसी नालायक… Watch Video

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

Ladli Behna Yojana 29th installment
भोपाल

एमपी में ‘पेपरलेस’ होंगे स्टाम्प: अब ‘ई-स्टाम्प’ से होंगे पूरे काम, ट्रैक करने में होगी आसानी

mp paperless stamp
भोपाल

राजस्थानी बंधेज प्रिंट की पगड़ी पहने सीएम ने किसानों को दी बधाई, कर दी बड़ी घोषणा

MP News
भोपाल

दिवाली से पहले कई हादसे, धार में चिंगारी ने मचाई तबाही, बरतें ये सावधानी

Diwali 2025 Safety Tips
भोपाल

धनतेरस पर ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, भोपाल से इंदौर तक कई हिस्सों का बदला मौसम

Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.