Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

कटनी पेशाब कांड: पीड़ित ने खुद को कमरे में बंद किया, दावा ‘डराया-धमकाया जा रहा’, जीतू पटवारी जाएंगे मिलने

Katni Urine Scandal: कटनी में स्लीमाबाद थाना क्षेत्र में सामने आया था दलित के साथ किया गया पेशाब कांड... एमपी में गरमाई राजनीति, पीड़ित ने खुद को किया कमरे में बंद.. बोला डरा-धमका रहे, जीतू पटवारी जाएंगे मिलने...

2 min read

कटनी

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

Katni Scandal

Katni Scandal: बहोरीबंद जनपद अध्यक्ष लालकमल बंसल, जिला पंचायत सदस्य अजय गोंटिया और ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेशलोधी ने पीड़ित से घटना की जानकारी ली। (फोटो पत्रिका)

Katni Urine Scandal: स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र में दलित युवक के चेहरे पर पेशाब करने (Katni Urine Scandal) के आरोप पर राजनीति गरमा गई है। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने पीड़ित से फोन पर बात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए कटनी पहुंचने की बात कही है। उधर, एफआइआर के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पीड़ित ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि वह घर में ही कैद हो गया है।

उधर, शुक्रवार को पीड़ित परिवार घर से नहीं निकला तो कई संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और समर्थन दिया। पीड़ित ने धमकी मिलने का दावा किया। उसने यह भी कहा कि उसके परिवार की जान को खतरा है। पुलिस ने एफआइआर तो दर्ज कर ली पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यह भी कहा कि परिवार को नुकसान पहुंचा तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। उधर, प्रशासन आमजन से घटना (Katni Urine Scandal) के साक्ष्य मांग रहा है।

ये है मामला

एमपी में सामने आए यह शर्मनाक मामला 13 अक्टूबर का है। पीड़ित अपने खेत के पास रमगढ़ा की पहाड़ी पर कथित अवैध उत्खनन का विरोध कर रहा था। आरोप है कि राम बिहारी हल्दकार ने जातिसूचक शब्द कहे। मारने की धमकी दी। लौटते समय सरपंच रामानुज पांडेय, उनके बेटे पवन, भतीजे सतीश और अन्य ने पीटा। आरोप है कि सरपंच पुत्र ने उसके मुंह पर पेशाब कर अपमान किया।

कोर्ट में सरकार ने कहा-कार्रवाई कानूनन हुई- पैर धुलवाने का मामला

जबलपुर. दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के युवक से पैर धुलवाने और गंदा पानी पीने के लिए विवश करने के मामले में सरकार ने आरोपियों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की कार्रवाई किए जाने का बचाव किया है। हाईकोर्ट में कहा कि कार्रवाई पूर्व आदेश और विधि अनुसार है।

उधर, अब इस मामले में आरोपियों ने एनएसए की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स पर जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। पीठ ने जातिगत संघर्ष और अपमान की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी।

ये भी पढ़ें

अब माता-पिता के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकेंगे बच्चे, High Court ने दे दिया बड़ा आदेश
इंदौर
MP High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कटनी पेशाब कांड: पीड़ित ने खुद को कमरे में बंद किया, दावा ‘डराया-धमकाया जा रहा’, जीतू पटवारी जाएंगे मिलने

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: कटनी दमोह मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में एक दर्जन से ज्यादा घायल, कई गंभीर

Horrific road Accident Katni Damoh road Accident
कटनी

MP में फिर पेशाब कांड, दलित और उसकी मां को बेरहमी से पीटा 6 दिन में अपमान की तीसरी वारदात

MP News
कटनी

नो एंट्री में घुसे ओवरलोड हाईवा ने ली जान, भड़के लोगों ने सड़क पर रखा शव, किया प्रदर्शन

Katni Road Accident death chakkajam
कटनी

कटनी में बड़ी चोरी… 8 किलो चांदी, डेढ़ तोला सोना और नकदी लेकर फरार हुए चोर

Major theft in Katni
कटनी

आयुक्त से ट्रांसपोर्टरों ने कहा: 40 वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर पर सिर्फ श्रेय लेनी की राजनीति

Transport Nagar problem
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.