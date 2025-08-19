15 दिन में तीसरी बार दिल्ली गए सीएम मोहन यादव, फिर जाएंगे, बढ़ी सरगर्मी

CM Mohan Yadav Delhi Visit: जितेंद्र चौरसिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम को किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन कोच की फैक्ट्री के उद्घाटन में आने का न्योता दिया। सीएम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करनी थी, लेकिन शाह की व्यस्तता से वह टल गई। सीएम की पीएम व गृहमंत्री से मुलाकात की तैयारी बेहद अहम रही। वजह ये कि इस बार वे अपने साथ एमपी सीएस अनुराग जैन सहित आइएएस अफसरों की फौज लेकर पहुंचे थे। पीएम से मुलाकात के पूर्व शनिवार देर रात उन्होंने अफसरों के साथ दिल्ली में चार घंटे मैराथन बैठकें भी की।