Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

15 दिन में तीसरी बार दिल्ली गए सीएम मोहन यादव, फिर जाएंगे, बढ़ी सरगर्मी

CM Mohan Yadav Delhi Visit: आईएएस अफसरों के साथ दिल्ली में सीएम मोहन यादव की मैराथन बैठकों से सरगर्मी तेज, बार-बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे सीएम अगले हफ्ते फिर जा सकते हैं दिल्ली

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 19, 2025

CM Mohan Yadav Delhi Visit
CM Mohan Yadav Delhi Visit

CM Mohan Yadav Delhi Visit: जितेंद्र चौरसिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम को किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन कोच की फैक्ट्री के उद्घाटन में आने का न्योता दिया। सीएम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करनी थी, लेकिन शाह की व्यस्तता से वह टल गई। सीएम की पीएम व गृहमंत्री से मुलाकात की तैयारी बेहद अहम रही। वजह ये कि इस बार वे अपने साथ एमपी सीएस अनुराग जैन सहित आइएएस अफसरों की फौज लेकर पहुंचे थे। पीएम से मुलाकात के पूर्व शनिवार देर रात उन्होंने अफसरों के साथ दिल्ली में चार घंटे मैराथन बैठकें भी की।

दो बैठकें: संघ से जुड़े नेता भी शामिल हुए

सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीते हफ्ते ही मिले थे। सीएम ने जिन मुद्दों पर अमित शाह से चर्चा की थी, उन पर मिले निर्देशों को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद उसका पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है। सिंहस्थ को लेकर प्रेजेंटेशन में बेहद अहम बदलाव किए गए। सीएम ने शाह के निर्देशों पर क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी देने की तैयारी की है। दूसरी बैठक में किसान संघ के कुछ नेता भी शामिल हुए। यह मुख्य रूप से आरएसएस से जुड़े नेता थे। इन्हें भी सिंहस्थ की योजनाओं की जानकारी दी गई। यह बैठक पूरी तरह सिंहस्थ के प्रेजेंटेशन से अलग हुई।

ये भी पढ़ें

इस मशहूर फोटोग्राफर ने क्लिक की थी चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीर, इतिहास में दर्ज हुआ नाम
Patrika Special News
World Photography Day 2025

ये अफसर भी सीएम के साथ पहुंचे

सीएम के साथ सीएस अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, संजय दुबे, उपसचिव टी इलैयाराजा, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह सहित अन्य अफसर आए। ये सभी सीएम के साथ शनिवार को दो लंबी बैठकों में मौजूद रहे। बता दें, सीएस जैन 31 को रिटायर हो रहे हैं। इस लिहाज से उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है।

अगले हफ्ते फिर लग सकती है दिल्ली की दौड़

सीएम डॉ. मोहन यादव के बीते 15 दिन में तीन बार दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। पिछले दौरे में वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर गए थे। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इससे पूर्व भी वे अपने दौरे में पीएम मोदी से मिलकर लौटे थे। अब केंद्रीय गृहमंत्री शाह से मुलाकात बची है। सूत्रों की मानें तो सीएम डॉ. यादव इस कारण अगले हफ्ते फिर दिल्ली आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

MPIDC ने जारी किया टेंडर, यहां बनेगा न्यू फोर लेन बायपास
उज्जैन
New Four lane Bypass will be developed in Ujjain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 15 दिन में तीसरी बार दिल्ली गए सीएम मोहन यादव, फिर जाएंगे, बढ़ी सरगर्मी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.