15 दिन में तीसरी बार दिल्ली गए सीएम मोहन यादव, फिर जाएंगे, बढ़ी सरगर्मी

CM Mohan Yadav Delhi Visit: जितेंद्र चौरसिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम को किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन कोच की फैक्ट्री के उद्घाटन में आने का न्योता दिया। सीएम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करनी थी, लेकिन शाह की व्यस्तता से वह टल गई। सीएम की पीएम व गृहमंत्री से मुलाकात की तैयारी बेहद अहम रही। वजह ये कि इस बार वे अपने साथ एमपी सीएस अनुराग जैन सहित आइएएस अफसरों की फौज लेकर पहुंचे थे। पीएम से मुलाकात के पूर्व शनिवार देर रात उन्होंने अफसरों के साथ दिल्ली में चार घंटे मैराथन बैठकें भी की।
सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीते हफ्ते ही मिले थे। सीएम ने जिन मुद्दों पर अमित शाह से चर्चा की थी, उन पर मिले निर्देशों को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद उसका पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है। सिंहस्थ को लेकर प्रेजेंटेशन में बेहद अहम बदलाव किए गए। सीएम ने शाह के निर्देशों पर क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी देने की तैयारी की है। दूसरी बैठक में किसान संघ के कुछ नेता भी शामिल हुए। यह मुख्य रूप से आरएसएस से जुड़े नेता थे। इन्हें भी सिंहस्थ की योजनाओं की जानकारी दी गई। यह बैठक पूरी तरह सिंहस्थ के प्रेजेंटेशन से अलग हुई।
सीएम के साथ सीएस अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, संजय दुबे, उपसचिव टी इलैयाराजा, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह सहित अन्य अफसर आए। ये सभी सीएम के साथ शनिवार को दो लंबी बैठकों में मौजूद रहे। बता दें, सीएस जैन 31 को रिटायर हो रहे हैं। इस लिहाज से उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है।
सीएम डॉ. मोहन यादव के बीते 15 दिन में तीन बार दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। पिछले दौरे में वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर गए थे। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इससे पूर्व भी वे अपने दौरे में पीएम मोदी से मिलकर लौटे थे। अब केंद्रीय गृहमंत्री शाह से मुलाकात बची है। सूत्रों की मानें तो सीएम डॉ. यादव इस कारण अगले हफ्ते फिर दिल्ली आ सकते हैं।