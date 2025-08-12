दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, सियासी अटकलें तेज

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचकर वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सीएम मोहन यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शाह से सीएम की इस मुलाकात से प्रदेश में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। एमपी में निगम, मंडलों में नियुक्तियों की कवायद के बीच सीएम मोहन यादव की अमित शाह से भेंट की खबर से कई बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सीएम मोहन यादव अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इस दौरान वे राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। बीजेपी संगठन और प्रशासनिक हलकों में उनके इस दौरे पर गहरी नजर है। सूत्रों के अनुसार सीएम मोहन यादव की दिल्ली में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भेंट प्रस्तावित हैं। वे मंत्रियों से एमपी के विकास प्रोजेक्ट्स और केंद्रीय योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे।
दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। यहां संगठन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री का कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का शेड्यूल है। उनके देर रात तक भोपाल लौटने की सूचना है।