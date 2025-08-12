दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, सियासी अटकलें तेज

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचकर वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सीएम मोहन यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शाह से सीएम की इस मुलाकात से प्रदेश में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। एमपी में निगम, मंडलों में नियुक्तियों की कवायद के बीच सीएम मोहन यादव की अमित शाह से भेंट की खबर से कई बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सीएम मोहन यादव अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इस दौरान वे राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।