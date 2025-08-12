12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, सियासी अटकलें तेज

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली पहुंचे।

भोपाल

deepak deewan

Aug 12, 2025

CM Mohan Yadav met Home Minister Amit Shah in Delhi
CM Mohan Yadav met Home Minister Amit Shah in Delhi (फोटो सोर्स : CM Mohan Yadav 'X')

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचकर वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सीएम मोहन यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शाह से सीएम की इस मुलाकात से प्रदेश में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। एमपी में निगम, मंडलों में नियुक्तियों की कवायद के बीच सीएम मोहन यादव की अमित शाह से भेंट की खबर से कई बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सीएम मोहन यादव अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इस दौरान वे राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। बीजेपी संगठन और प्रशासनिक हलकों में उनके इस दौरे पर गहरी नजर है। सूत्रों के अनुसार सीएम मोहन यादव की दिल्ली में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भेंट प्रस्तावित हैं। वे मंत्रियों से एमपी के विकास प्रोजेक्ट्स और केंद्रीय योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप
भोपाल
Collector Bhavya Mittal dismissed two officers for irregularities in Khargone

गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे

दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। यहां संगठन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री का कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का शेड्यूल है। उनके देर रात तक भोपाल लौटने की सूचना है।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Supreme Court's decision on actor Saif Ali Khan's property dispute in Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, सियासी अटकलें तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.